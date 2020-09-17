2019年我国对外直接投资流量蝉联全球第二

9月16日，商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布《2019年度中国对外直接投资统计公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，2019年中国对外直接投资流量蝉联全球第二，存量保持全球第三。投资覆盖全球188个国家和地区，领域更加多元。

具体来看，在总量上，2019年中国对外直接投资1369.1亿美元，同比下降4.3%，流量规模仅次于日本（2266.5亿美元）。2019年末，中国对外直接投资存量达2.2万亿美元，次于美国（7.7万亿美元）和荷兰（2.6万亿美元）。中国在全球外国直接投资中的影响力不断扩大，流量占全球比重连续4年超过一成，2019年占10.4%。

在投资目的地方面，截至2019年底，中国超2.75万家境内投资者在全球188个国家（地区）设立对外直接投资企业4.4万家，年末境外企业资产总额7.2万亿美元。在“一带一路”沿线国家设立境外企业超过1万家，2019年当年实现直接投资186.9亿美元，同比增长4.5%，占同期流量的13.7%。

在投资领域方面，多元化趋势明显。数据显示，2019年，中国对外直接投资涵盖国民经济的18个行业大类，超七成投资流向租赁和商务服务、制造、金融、批发和零售业四大行业。

商务部研究院副研究员庞超然在接受《经济参考报》记者采访时指出，近年来，受全球经济复苏缓慢、部分国家投资保护主义上升等因素影响，全球跨境直接投资大幅波动，国际投资不确定不稳定因素增加。

他表示，我国对外投资流量占全球比重连续4年超过一成，有助于推动国际直接投资平稳有序发展，为“一带一路”沿线国家（地区）带来促进经济发展的资本投入，弥补当地储蓄缺口和外汇缺口，拉紧双边产业链、供应链联系，为推动各国共同发展和世界经济复苏发挥了积极作用。

庞超然表示，在政府的积极引导鼓励下，我国对外投资行业分布不断优化，制造业及生产性服务业等实体经济领域对外投资稳步增长，开展对外投资活动的企业更加成熟理性，为促进国民经济持续健康发展、促进高质量共建“一带一路”贡献了积极力量。

(责编：李都也(实习生)、李栋)