美加贸易紧张局势趋缓 惩罚性关税风险犹在

美国15日宣布暂停对从加拿大进口的部分铝产品加征关税，显示两国贸易争端形势趋缓。不过种种迹象显示，不论是对加拿大的产品，还是欧洲的进口产品，美国动用惩罚性关税的意图犹在，给未来国际贸易局势带来不确定性。

有条件暂缓加征关税

美国贸易代表办公室15日发表声明说，由于预期进口量锐减，美国将在今年9月至12月期间暂停对从加拿大进口的部分铝产品加征10%关税，但可能视实际进口情况重新启用这一关税。

声明说，今年9月至12月，美国对加拿大未锻轧非合金铝产品月均进口量预计将较今年1月至7月下降50%。为此，美国从9月1日起取消对上述商品加征的10%关税。但与此同时，美国将在4个月期间定期追踪相关商品的实际进口量。一旦月度实际进口量超过预期进口量的105%，那么美国将对当月进口的相关商品重新征收10%的关税。此外，未来任何一个月实际进口量超过预期的105%，美国都可能重启上述关税。

声明还说，美国将在年底与加拿大政府磋商，视今年9月至12月具体铝产品贸易情况和2021年铝市场预期，就双方铝贸易进行评估。

加拿大副总理弗里兰当天在渥太华举行的新闻发布会上对美国政府上述决定表示欢迎。弗里兰表示，美国政府的决定并非两国谈判达成的协议，而是美政府“单方面”行动。如果美国政府重启对加拿大部分铝产品加征关税，加拿大将对美采取对等关税措施。

美国总统特朗普8月6日宣布，美国将从8月16日起对从加拿大进口的未锻轧非合金铝产品恢复加征10%的关税。此举招致加拿大各界不满。加拿大总理特鲁多表示将采取反制措施。8月7日，加拿大政府宣布将对从美国进口的含铝产品征收关税。

加拿大反制措施奏效

弗里兰指出，加拿大不接受美国贸易代表办公室声明提到的105%数额上限。如果美国重新开始对加拿大铝材征收关税，加拿大政府将还以完全对等的、数额相同的报复性关税。

加拿大媒体认为，加拿大提出反制的威胁一定程度击中了特朗普要害。在8月份加拿大政府制定的一份反制清单里，有很多是来自美国的产品。分析人士认为，由于特朗普目前最大的问题就是总统大选，如果迫使加拿大采取反制措施，将会影响大选。所以，特朗普政府碍于关税问题选择让步，实则为自身利益考虑。

加拿大驻美国大使希尔曼曾公开表示，加拿大就是要对美国政府施加“政治压力”，逼迫美国降低关税，同时也尽量减少对加拿大的影响。通过使用这样的手段，让美国人意识到，他们走了一条错路。

美欧贸易关系复杂化

尽管暂缓与加拿大的贸易争端，美国与主要经济体的贸易形势仍很紧张。英国、欧盟方面近期已经表示出对未来经贸形势和关税威胁的担忧。

美国政府日前宣布，继续对欧洲飞机制造商空客公司的大型民用飞机加征15%的关税，同时维持对其他100多种欧盟产品加征25%的关税。这一决定引起了欧盟及其成员国的不满。有分析认为，此举可能招致欧盟方面反制，欧美贸易争端短期难解。

美国和欧盟航空制造业补贴争端始于2004年，双方互指对方为各自的航空工业巨头波音和空客提供不合理补贴。世贸组织曾裁定，美国和欧盟均存在对各自航空企业提供不合理补贴的问题。美国政府去年10月依据其中一项裁决，正式对75亿美元欧盟输美产品加征关税，其中对欧盟大型民用飞机加征10%的关税。今年2月，对欧盟大型民用飞机的加征关税上调至15%。

美国贸易代表莱特希泽说，欧盟及其成员国尚未采取必要行动遵守世贸组织相关裁决，为此，美国将与欧盟开启新程序来达成协议，确保美国企业获得公平竞争环境，并纠正损害美国航空业及其从业人员的行为。

除了维持加征关税税率，美国政府还对75亿美元的欧盟加税产品清单进行了调整，剔除英国和希腊部分产品，替换为同等贸易价值的德国和法国商品。

欧盟委员会贸易委员霍根指出，在当前经济形势下，结束贸易争端十分紧迫，欧盟将继续与美国贸易代表积极接触，以期达成和解，“在无法和解的情况下，欧盟准备充分利用自己的制裁权”。据悉，世贸组织计划在9月对欧盟起诉美国波音公司非法补贴作出裁决，欧盟有望获批对波音公司征收报复性关税。据英国广播公司报道，欧盟已经拟定一份价值200亿美元的反制清单，这将引发美国的对抗之举。

另外，英国国际贸易大臣特拉斯在《每日电讯报》发表文章批评美国加征关税内容，表示将抵制美国对苏格兰威士忌的关税，称这是“不可接受和不公平的”。

苏格兰威士忌行业警告，美国政府维持征税的决定会让整个产业前景陷入风险。英国政府已表示，会加紧要求美国停止针对苏格兰单一麦芽威士忌等货物征收关税。

由于与美国贸易关系存在摩擦，英国与美国的贸易谈判也暂时被搁置，英国政府拒绝给予美国农产品不受限制的准入权。

(责编：李都也(实习生)、李栋)