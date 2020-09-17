防范支付收单风险再升级 收单外包机构正式实行备案管理

继8月底《收单外包服务机构备案管理办法（试行）》发布之后，9月16日，中国支付清算协会收单外包服务机构备案系统正式上线。对收单外包服务机构进行备案管理是中国支付清算协会加强支付行业自律管理的重要举措，有利于规范收单市场秩序、打击治理涉赌、涉诈等违法违规行为。记者从当日召开的“收单外包服务机构备案系统上线启动会”获悉，银联商务股份有限公司、武汉利楚商务服务有限公司等60家机构通过了备案审核，成为首批通过收单外包服务机构备案审核的机构。

中国支付清算协会副秘书长亢林表示，当前，在国家产业政策扶持下，收单市场快速发展，收单机构数量不断增长，竞争日趋激烈。为降低人力成本、优化资源配置，部分收单机构通过业务外包模式开拓收单业务，优化了收单市场分工安排，对于改善社会支付环境和促进经济发展也发挥了积极作用。与此同时，部分收单机构疏于对外包业务的风险管控，导致市场出现了违规转包、层层转包的情况。个别机构违规从事收单外包服务业务，为跨境赌博、色情平台等违法违规商户提供服务，非法获利，发生“劣币驱逐良币”现象。“需要我们走一条创新和规范齐头并进的发展道路。”亢林说。

日前，中国支付清算协会正式发布了《收单外包服务机构备案管理办法（试行）》，启动收单外包服务市场的备案管理工作。《办法》的发布，为外包服务机构备案管理提供了制度保障，进一步完善了行业自律制度体系，丰富了自律管理的“工具箱”，对于打击治理涉赌、涉诈等违法违规行为，规范收单市场秩序，防范收单业务风险具有重要意义。而为了配合《办法》的施行，协会组织会员单位开发建设了收单外包服务机构备案管理系统，着力提高备案管理工作的质量和效率。

会议明确，收单外包服务机构原则上应于2020年10月31日前通过备案系统向协会提出备案申请。收单机构应加大面向合作外包服务机构的宣导力度，积极组织和引导合作外包服务机构主动申请备案。合作外包服务机构较多的收单机构，应组织制定《合作外包机构备案完成计划》，有序推进合作外包机构备案工作，在2021年6月30日前将备案完成比例提高至100%。对于未在规定期限内完成备案的外包机构，收单机构应在确保商户服务延续性的前提下，有序终止合作。

(责编：李都也(实习生)、李栋)