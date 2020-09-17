黄金周平台补贴"抢客大战"开启 "报复性旅游"趋势显现

在出境游严重受挫、入境游持续低迷的背景下，国内各大旅游出行平台纷纷将目光聚焦于国内游。“十一”黄金周成为年内国内游市场的“关键一战”，业界寄予厚望。记者了解到，目前各大平台、景区摩拳擦掌，纷纷推出较大力度的补贴大促，争夺客源。而从目前机票酒店预订情况来看，“报复性旅游出行”趋势已经显现。

平台巨额补贴“争客源”

地区联动助力文旅复苏

进入9月中旬，各大旅游出行平台纷纷推出巨额补贴计划。携程启动了“旅游会员日”大促活动，十大业务线最高立减超过1000元。覆盖平台上数千家旅行社数万线路、各地热门景区、2000多家租车公司、数千名当地向导等。携程旅游平台负责人表示，此时重启“旅游会员日”，希望通过补贴的形式，有效降低游客的出游成本和决策成本，刺激游客出行，带动行业恢复。

飞猪则宣布启动“百亿补贴”计划，首期从酒店产品开始，覆盖全国百城十万家酒店，国庆前将进一步覆盖到交通出行、景区门票产品。出行平台高德地图也在近期上线了“高德指南”，并宣布将在25日全面开启“十一分十亿”主场活动。

背靠腾讯系的同程旅行也宣布推出10亿补贴计划，从9月15日持续到10月8日。届时，同程旅行将上线近百万款旅游特惠产品，覆盖全国上百个旅游目的地。

为了聚拢市场人气、拉动旅游消费，多地也纷纷启动了旅游节。今年第31届上海旅游节首次由上海、江苏、浙江、安徽共同举办，“联动长三角、共享一体化”成为旅游节的一个重要主题，并特别在南通、温州、黄山设立分会场，推出各具特色的旅游活动。上海都市旅游卡公司将推出“99玩一城、悠游长三角”文旅产品，将力争实现长三角地区文旅行业的“同城待遇”。“我们还将在旅游节期间，推出11条长三角一体化的精品线路，涉及长三角绿色示范区、高铁旅游、考古旅游、非遗文化旅游等‘旅游+’的融合概念。”上海市文化和旅游局副局长程梅红介绍。

民航出行将创历史新高

多城市酒店预订同比增长逾一倍

随着长假临近，游客的出游热情也日益高涨。去哪儿网数据显示，截至9月14日，“十一”假期仅国内机票预订量已经超过去年同期水平。去哪儿网大数据研究院院长兰翔表示，“十一”假期国内民航旅客量同比有望增长10%，将创下“十一”黄金周设立以来新高。

业内人士表示，今年“国庆+中秋”的超级长假给旅游尤其是国内长线游带来极大利好。携程预计，选择超过5天的国内跨省长途跟团游、自由行产品的人数和比例，将创今年新高。压抑了9个月的出游需求或许将在8天内集中爆发，今年“十一”或成为全年首个旅游高峰和消费黄金周。“这两天疯狂上单，好久没看到这种景象了。”一位携程门店主表示，目前预订“十一”黄金周跟团、自由行、定制、租车等业务出游的预订高峰已经开始。

酒店预订方面，截至9月10日，去哪儿平台“十一”假期酒店预订的平均支付价格比去年高了近2成，但间夜同比增长达到3成。其中云南、西藏、甘肃、青海和海南增幅尤为突出，大理、丽江、西安、三亚、毕节等多个城市酒店预订量同比翻倍。

此外，根据携程数据，在海南、四川、云南等热门目的地，“十一”自由行产品预订环比9月同期增长100%以上。

异地自驾游需求旺

“大西北”深度游火热

疫情影响之下，异地出游中自驾游开始成为热门的出行选择。高德数据显示，8月以来，国内用户出行需求持续增强。尤其是最近三个月，周边自驾游用户数持续增长，8月份较6月已上涨50%。“我们观察到，今年以来自驾游、周边游增长的势头特别明显，这在未来一段时间也会是一个趋势。”高德地图副总裁郭宁指出，为迎接8天小长假可能带来的自驾游高峰，高德指南还将在“十一”前上线30条长途自驾游线路，方便游客直接查询，一键导航。

中国旅游研究院的调查数据显示，2019年国庆选择自驾出行占整体出游人数比例为30.57%。而今年在疫情后，一车一家、私密少接触的租车游更适应游客对公共卫生安全的需求，预计今年国庆出游租车占比更高。携程租车的数据显示，进入9月，国庆假期的租车已经提前出现紧张形势，预计届时会“一车难求”，价格也明显上涨。

业界普遍看好租车市场，携程数据显示，全国2000多家租车企业与携程租合作，可租赁汽车数量超过20万辆，覆盖700多个城市，门店服务点超过50000个，相比往年大幅提升。

在旅游目的地方面，与往年不同，今年“十一”热门目的地从沿海向西南、西北两个方向发展。携程数据显示，除传统热门目的地三亚、厦门、西安、成都外，今年“大西北”国庆热度暴增475%，其中甘肃热度增长最快，兰州跻身全国热搜城市第4位。

截至9月10日，西藏、青海、海南、甘肃和云南成为去哪儿平台假期酒店预订量同比增幅最高的五个省份（自治区）；城市方面，拉萨和日喀则酒店预订量分别增长2倍和2.6倍；西双版纳、楚雄酒店预订量同比增长2.7倍和1.9倍，大理、丽江的增幅均已翻倍；铜仁、毕节酒店预订量同比增长近2倍。随着新疆放开旅游限制，当地旅游热度不断增长。去哪儿网数据显示，“十一”期间广州-乌鲁木齐、深圳-乌鲁木齐平均支付价格较去年增长12%和11%。驴妈妈平台数据也显示，贵州、甘肃、内蒙古、青海等西北地区咨询、预订人次增幅最大。

(责编：李都也(实习生)、李栋)