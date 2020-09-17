连续3个月走强 人民币连续升值困扰出口企业

原标题：人民币连续升值困扰出口企业

■ 本报记者 吴 力

中国人民银行授权中国外汇交易中心发布的数据显示，9月16日，银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对6.7825元人民币，比前一交易日上调397个基点。该数字创下自2019年5月9日以来近16个月的新低，比年内最高点5月29日7.1316大升3491个基点。9月15日，离岸人民币对美元亦升破6.78，相较年内高点7.17，人民币对美元已升值约4000点。人民币升值在一定程度上反映出国际市场对中国经济基本面的看好，但也将直接影响企业利润，给企业出口带来新的风险和挑战。

看好中国经济

5月末以来，人民币对美元汇率涨势如虹，总体单边呈现大幅升值的走势。进入8月后，人民币对美元上涨势头不减，9月初虽然有小幅回落，但近几日再次涨势汹汹。

民生银行首席研究员温彬在接受国际商报记者采访时表示，支撑当前人民币汇率水平的主要因素是中国经济基本面。具体而言，一是从二季度经济数据来看，中国经济是全球主要经济体中率先实现正增长的国家，中国较好的疫情防控和经济复苏形势坚定了全球对中国经济复苏的信心，这是最为根本的原因；二是在坚持金融市场对外开放的情况下国家出台了很多措施，便利了金融市场的国际投资，有利于人民币走势，更加充分地反映出国际市场预期；三是中美利差扩大以及美元贬值加速了国际资金流入中国资本市场，国际投资者看好中国经济的基本面及中国资本市场发展潜力，由此带动人民币走强。

国际市场对中国经济基本面的看好不仅体现在人民币汇率上，还体现在外汇储备上。国家外汇管理局发布的最新数据显示，截至今年8月末，中国外汇储备规模31646亿美元，比7月末上升102亿美元，已是连续5个月保持增长，同时也创下2016年10月以来的新高。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，国际金融市场上，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，非美元货币相对美元总体上涨，资产价格涨跌互现。当前，中国经济稳定恢复，向好态势持续发展，继续推动更深层次改革，实行更高水平开放，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，将继续支持外汇储备规模总体稳定。

出口企业承压

9月15日，面对人民币连续3个月升值，浙江一家企业负责人对国际商报记者抱怨：“利润大幅下降，都被汇率吃掉了。”这是一家规模较大的外贸企业，而且有着大量研发专利，但他们依然逃不掉出口企业普遍面临的汇率波动问题。

上海复荣集团董事长范思桦在接受国际商报记者采访时表示，面对人民币持续性的大幅升值，出口压力的确存在。除非产品提价，否则对中小企业来说，汇率成本难以靠自身化解。“疫后生意不好做，给客户涨价也很困难。大宗商品原材料价格也水涨船高，外贸企业的日子不好过。”

“影响是有的，但现在还能承受。”广州蒙娜丽莎控股集团有限公司营销总监冯桃却有不同的看法，她表示，公司提前采取了三大措施应对汇率上涨：一是在定价时预留了5%的汇率浮动空间；二是有些产品按人民币定价受汇率波动影响较小；三是有大部分原材料进口，进出口相抵，对冲了人民币升值带来的不利影响。

冯桃介绍：“到7月底，我们的出口同比增长了约90%。”

温彬建议，企业一方面树立汇率风险的观念，不要预测或对赌汇率走势；另一方面立足出口业务，做好汇率风险的规避，比如做套期保值操作。此外，银行等金融机构也要提供更多的人民币远期、掉期、期权等产品，更好地帮助外贸企业管理汇率风险。

另外，在人民币国际影响力不断增强的同时，使用人民币结算的时机日渐成熟，也可以成为企业规避汇率风险的有利选择。

8月18日，中国人民银行发布对外贸企业的调查问卷显示，2019年以来，外贸企业参与跨境人民币业务的积极性较高，截至2019年四季度，84.6%的企业选择将人民币作为跨境结算主要币种。

(责编：李都也(实习生)、李栋)