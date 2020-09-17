多因素掣肘 民营企业500强出海慎行

□ 本报记者 汤 莉

2020中国民营企业500强榜单和《2020中国民营企业500强调研分析报告》于9月10日在全国工商联主办的2020中国民营企业500强峰会上发布。报告显示，受中美经贸摩擦和全球经济持续低迷影响，民营企业500强在2019年的出口总额、海外投资企业数量、海外雇员人数、海外营业收入以及在“一带一路”沿线国家开展投资的企业数量等对外经贸合作方面均出现了不同程度的波动。

整体经营状况持续改善

在2020中国民营企业500强榜单中，华为投资控股有限公司（8588.33亿元）、苏宁控股集团（6652.59亿元）、正威国际集团有限公司（6138.99亿元）位列前三位，排名前十位的企业营业收入均超过3000亿元。

今年的中国民营企业500强榜单入围门槛达202.04亿元，比前一年增加16.18亿元。其中，制造业民营企业500强入围门槛达89.18亿元，比前一年增加3.56亿元；服务业民营企业100强入围门槛达289.51亿元，比前一年增加48.39亿元。2020中国民营企业500强榜单中有73家为新入围企业。在退出榜单的73家企业中，有18家营业收入未达到入围门槛，其他企业或未参加调研，或不符合入榜条件。

分析显示，上榜企业经营效益持续改善，企业营业收入、资产总额和税后净利润均有不同程度增长；产业结构不断优化，第三产业入围企业有所增加；创新能力稳步增强，企业更重视研发人员配置和研发经费投入，有效专利和国际专利数量增长明显。

同时，企业融资难融资贵问题尚未得到有效缓解。感到融资难融资贵的500强企业数量从2017年的254家增长到2019年的274家，且企业直接融资占比依然偏低，通过资本市场融资和引入战略投资者的企业占比也有下降。

出海业务全面承压

受复杂形势影响，在民营企业面临的诸多困难和风险中，贸易和投资等出海业务全面承压，企业的盈利预期、出口业务、供应链和资金链受到了不同程度的影响。

在出口方面，统计显示，2019年，民营企业500强中的出口企业数量由2018年的226家下降至213家,减少13家；出口总额由2018年的1422.55亿美元下降至1212.41亿美元,降幅14.77%；民营企业500强的出口占全国出口总额的4.85%，比前一年减少0.87个百分点。

在对外投资领域，民营企业500强继续推进全球化布局，但海外投资明显减缓。2019年,民营企业500强开展海外投资的企业数量为243家，比前一年增加2家；海外投资项目企业数量达1858项家，比前一年减少487项家；企业海外雇员人数为56.99万人,比2018年减少6.98万人；实现海外收入不含出ロ6735.98亿美元，比前一年减少1415.62亿美元，降幅为17.37%。

“民营企业500强稳步参与‘一带一路’建设，深耕已布局国家和地区,同时不断开拓新市场，寻找新商机。”调研报告显示，2019年，共有191家500强企业参与“一带一路”建设。有167家企业参与丝绸之路经济带“一带”建设，比前一年减少12家；有126家企业参与21世纪海上丝绸之路“一路”建设，比前一年减少41家；有141家企业来自浙江、江苏、广东、山东、上海5个东部沿海省市。

调查显示，500强企业的“一带一路”建设共涉及41个细分行业，其中，制造业和建筑企业最多，分别为117家和22家。500强企业参与“一带一路”建设的投资领域以基础设施建设、建筑施工、电气机械、钢铁、房地产、计算机、通信和其他电子设备等具有竞争优势的行业为主，在促进“一带一路”沿线国家经济发展和民生改善方面发挥了积极作用。同时，有意在未来3年参与“一带一路”建设的企业有301家，比前一年减少17家。

拓展国际市场，获取品牌、技术、人才等要素，获取国外原材料仍是驱动500强企业“走出去”的三大主要因素。分地区看，500强企业对外投资仍主要集中在亚洲地区，且除投资非洲的企业数量有小幅增长外，其他地区均呈现下降趋势。在亚洲和欧洲地区建立国际营销网络和物流服务网络的企业越来越多。

在制约因素方面，国际经营管理和专业技术人才缺乏，对东道国政策、投资环境、市场信息了解不够，资金缺乏等是企业内部的主要掣肘，外部不利因素主要为金融支持不够、外汇管制严格、缺少境外投资统筹协调，以及贸易保护主义单边主义、东道国法律政策不完善等。

有30.40%的500强企业认为，中美经贸摩擦对企业的影响有所加剧，主要体现在关税冲击导致对美出口成本增加、出口业务下滑、在美营商环境不确定因素增加等方面。

(责编：李都也(实习生)、李栋)