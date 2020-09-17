超24城再出楼市新政：调控趋紧成主流 金九银十受影响

中新经纬客户端9月17日电 (董湘依)今年被两次约谈后，成都出台了“房产新政15条”，成为全国第24个发布调控政策的城市。据中原地产研究中心统计数据显示，从7月开始，已有超过24城发布累计30次楼市调控政策。业内人士分析，本轮房地产调控大部分城市的政策力度有限，包括成都等房价明显上涨城市，调控力度难以全面抑制市场上行，料“金九银十”房价将继续上涨，但涨幅放缓。

成都两番被约谈

多地增值税“二改五”

9月14日，成都出台《关于保持我市房地产市场平稳健康发展的通知》，提出了15条举措。其中，在土地市场调控方面，住宅用地占经营性用地的比重不低于60%，供需紧张区域不低于70%，优先确保保障性住房用地；在完善住房调控政策方面，严格执行住房限购政策，严打弄虚作假行为；发挥税收调节作用，个人住房转让增值税征免年限由2年调整到5年。

在易居研究院智库中心研究总监严跃进看来，这一政策对于成都房地产市场有积极作用，有助于防范“快进快出”的炒房行为。同时，增值税政策也是今年各地调控的新动态。统计来看，目前深圳、无锡、沈阳和成都已经调整了增值税的政策，即从过去的“满2”调整为“满5”，“预计类似政策各地容易采纳和模仿。”他称。

值得注意的是，在这一轮调控背后，公开报道显示，成都今年已被约谈两次。7月24日，房地产工作座谈会召开，总结房地产长效机制试点方案实施情况，分析当前房地产市场形势，部署下一阶段房地产重点工作，北上广深、成都等10城政府参会。8月26日，住建部在北京召开部分城市房地产工作会商会，沈阳、长春、成都、银川、唐山、常州等城市政府参会。

近一个多月以来，除了成都，常州、沈阳、杭州、南京、宁波、深圳等多个城市相继发布稳定土地市场、升级房地产调控措施。中原地产首席分析师张大伟指出，这些地区多集中于长三角、珠三角地区，深圳、东莞等房价上涨过快的城市是此轮调控升级的典型城市。

中原地产研究中心统计数据显示，从7月开始，已经有超过24个城市发布30次调控收紧政策。“调控收紧已经难免，”张大伟直言，“2020年上半年房地产调控最宽松的时候过去了，7-8月调控政策风向转变，出现收紧趋势。预计后续最起码有超过30个城市会出台房地产收紧政策。”

此外，该机构数据显示，8月全国房地产调控次数为32次，年内调控政策次数高达368次，与2019年1-8月份的367次基本持平。

今年以来，央行、住建部曾在多个场合提及“坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段”，有业内人士曾指出，下半年房地产调控这根弦会时刻紧绷，楼市“三稳”会抓得更紧更及时。

收紧政策力度相对有限

“万人摇”成本轮调控主因

打击假离婚是最近监管部门重点“瞄准”的方向。

9月10日晚，央行深圳市中心支行、银保监会深圳监管局、深圳住建局联合发文，将创新上线建立婚姻信息查询机制，查询借款人婚姻状况和购房家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)成员名下住房套数，作为贷款审核依据，实行差别化房贷的办理。

9月4日，杭州明确，30周岁以上未婚单身、离异单身且在限购范围内无自有住房记录的购房人，可认定为无房家庭。8月30日，无锡出台新政，夫妻离异后2年内购买商品住房的，其拥有住房套数按离异前住房套数计算。7月23日，南京新政规定，夫妻离异后2年内购买商品住房的，其拥有住房套数按离异前总套数计算。

“8-9月各地收紧的调控政策虽然力度不大，但依然代表了房地产调控的趋势是一城一策，房住不炒，维持房地产市场的平稳，只要上涨过快必然会导致调控升级。”张大伟如是认为。

上半年疫情趋于稳定后，房地产市场加速复苏，以杭州、深圳、南京、成都等为代表的城市新盘开盘销售出现了“万人摇”的现象。张大伟称，部分新房因为人为限价，出现了明显的套利空间，因为套利空间，放大了购房群体。这种情况下，大量的“假离婚”“假落户”“假人才”出现。所以本轮政策的升级主要是为了打击“万人摇”。

“金九银十”房价仍涨

涨幅或放缓

即将进入四季度，调控会越来越严吗？“金九银十”房价还会不会涨？严跃进对中新经纬记者表示，今年房地产市场依然是有放松的地方，不过确实有部分热点城市收紧了购房政策，绝大多数的城市市场相对还是稳定的，处于复苏的阶段。从政策主流来说，更多的还是创造更好的营商环境。而一些政策收紧城市，与其房价上涨过快有关。

国家统计局14日公布的70城房价数据显示，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅有所扩大，二三线城市同比涨幅回落或与上月相同。70个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅为0.6%，涨幅扩大；70城二手房环比涨幅为0.3%，涨幅保持持平。

从二手房的价格涨幅环比数据看，广州成为涨幅最大的城市。而广州目前已经连续两个月二手房的价格涨幅排名第一。严跃进分析，受深圳调控的影响，部分购房需求确实加快进入到了广州市场，部分恐慌性交易也是存在的。

严跃进预测，后续市场二手房市场不会过快上涨。尤其是今年“金九银十”阶段，各地新房的供应规模比较大，客观上会使得二手房的买卖受到影响。所以二手房市场也有望保持价格的稳定。但部分学区好的房源，依然有可能被炒作。

张大伟也认为，本轮房地产调控政策大部分城市的政策力度有限，包括成都等房价明显上涨城市，调控力度难以全面抑制市场上行。从信贷政策看，市场依然处于相对宽松，从深圳、杭州等城市看，不停地微调加码政策将成为本轮调控的主要特点。他认为，“金九银十”房价将继续上涨，但涨幅或放缓。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)