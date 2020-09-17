联合国世界旅游组织：全球旅游业上半年损失4600亿美元

联合国的世界旅游组织于当地时间9月15日发布消息称，由于新冠肺炎疫情在全球范围内的大流行，导致全球旅游业上半年损失高达4600亿美元，国际游客人数减少了4.4亿人次，与去年同期相比下降了65%。由于亚洲是第一个受到新冠疫情影响的地区，国际游客人数降幅最大。

世界旅游组织称，2020年1月至6月的国际旅游损失是2009年全球经济和金融危机期间同类损失的5倍左右。该联合国组织表示，八月旅游业的发展数据显示，整个2020年的旅游需求将下降近70%；就游客人数而言，要恢复到2019年水平将需要2到4年。(总台记者 顾雪嘉)

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