还在猛涨！人民币大幅升值，对我们有啥影响？

中新网客户端北京9月17日电(记者 李金磊)“气势如虹”！对于近期人民币汇率的飙升，很多人用这个词来形容。

从人民币汇率5月底以来一路升值的曲线，你可以感受到人民币升值有多猛。

人民币对美元汇率中间价截图。

9月16日，银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.7825元，较上一交易日大幅调升397基点，升破6.8关口。

拉长时间来看，5月29日人民币对美元汇率中间价为7.1316，短短3个多月的时间，人民币对美元汇率中间价升值了3491个基点。

离岸、在岸人民币对美元汇率更是“涨声一片”。 9月16日上午，在岸、离岸人民币汇率双双一度升破6.77关口。

人民币为何会出现大幅升值？

对于人民币汇率走强的原因，中国民生银行首席研究员温彬对中新网记者表示，一是中国经济基本面持续向好的支撑；二是美元指数持续下跌，包括人民币在内的非美货币出现了升值的走势；三是国际投资者看好中国经济的前景和人民币资产，国外资本持续流入中国的资本市场，带动人民币的升值。

中国经济基本面的改善从最新发布的经济数据可以感受到。国家统计局9月15日发布的8月份经济数据显示，消费等多项关键指标年内首次实现由负转正。

具体来看，8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%，为今年以来首次正增长；1-8月份全国规模以上工业增加值同比增长0.4%，增速实现由负转正；1-8月份出口增长0.8%，年内累计增速首次实现正增长；1-8月份商品房销售额增长1.6%，也实现了首次转正。

中信证券固收首席分析师明明表示，在全球央行维持宽松的背景下，中国央行在疫情期间货币政策保持谨慎、维持定力，中美利差维持高位，人民币资产的吸引力明显增强，这也推动了人民币汇率的走强。

人民币大幅升值有何影响？

对于老百姓来说，人民币升值意味着手里的钱更值钱了，如果你出国旅游、留学、购物会更划算。因为同样的钱，换到的美元多了，可以买到更多的商品和服务。

兑换10万美元可省3万多元

可以简单来算一笔账：5月29日人民币对美元汇率中间价为7.1316，9月16日则为6.7825。从7.1316到6.7825，如果换汇10万美元，当时需要71.316万人民币，今天则只需67.825万人民币，可以省下3.491万人民币。

温彬表示，对于居民来说，人民币升值有利于出国旅游、海外购物、留学，降低海外消费成本，增加消费者的福利。同时，国际投资者看好中国资本市场，国际资金出现持续净流入，也有助于境内居民持有人民币资产，保持资产持续稳定的收益。

利好进口，不利出口

对于企业来说，人民币对美元走强是利好进口企业，对于出口企业会带来一定的压力。

温彬分析，从进口企业来看，因为人民币升值，特别不仅是对美元走强，还有对一揽子货币走强，所以会降低采购成本，增加盈利。

不过，对于出口企业带来较大不利影响，受到疫情冲击影响，外部需求放缓，叠加人民币升值，导致出口产品成本提高，进而影响出口企业产品的国际市场竞争力，同时也会存在汇率风险，可能导致汇兑损失。所以，出口企业要采取措施防范和规避汇率风险。

目前，已经有不少企业采取措施来降低汇兑损失。上市公司宏柏新材近日发布公告称，公司营业收入中外销占比较大，拟开展不超5000万美元远期结售汇业务，以减少未来美元、欧元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响。

明明分析，人民币汇率的走强或仍将延续，但考虑到后续可能存在的风险，包括全球避险情绪、中美关系以及不对称的资本管制，人民币汇率或呈现为斜率放缓的升值走势，短期人民币汇率区间或为6.7-6.8。汇率的持续升值或对中国出口和制造业带来一定的冲击。

“要从政策上加大对出口型企业的支持力度，加大财政、金融、出口退税等方面的支持。”温彬建议。

温彬指出，人民币汇率是中国经济基本面的反映，短期来看，因为中国经济持续回升，国际投资者看好资本市场，外资持续流入，这些因素预计会进一步推动人民币升值。而汇率稳定有助于经济和金融稳定，两者相辅相成。要稳步有序扩大金融市场开放，完善人民币汇率形成机制，促进人民币国际化，长期来看，人民币汇率会保持在均衡合理的水平。

(责编：李都也(实习生)、李栋)