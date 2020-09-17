本土化创新助力洗碗机步入成长期

疫情之下，洗碗机搭上健康家电的快车成为今年厨电乃至家电行业最具增长动力和话题性的品类，正朝着家庭必备的家电转变。而洗碗机厂商也在积极把握用户新需求和行业新趋势加快技术升级、产品创新，在进一步加强自身核心竞争力的同时，以更符合中国用户诉求的产品推动洗碗机加速普及。

行业增长动力强劲

据奥维云网数据显示，2020年上半年国内家电市场整体销售额为3175亿元，较去年同期下滑20.1个百分点。其中，占据主要规模的白电、黑电、厨卫电器市场均遭遇较大幅度下滑。

但与此同时，疫情催生的健康需求也为企业与消费者之间创造了强有力的新链接。而作为其中的典型代表，洗碗机凭借除菌消毒功能在疫情期间不仅摆脱了过往改善型产品、小众品类的标签，更在逆势之下成为家电行业少数高增长的明星品类。

奥维云网数据显示，今年1-7月洗碗机全渠道零售量97.6万台、零售额42.6亿元，分别同比增长34.7%和23.1%。其中线上市场表现更为亮眼，零售量额同比增长达63.7%和49.3%。

“从90年代最初引进，到近几年能够迎来快速发展，洗碗机企业实际做了很多本土化技术创新。”中国家用电器协会理事长姜风在论坛上表示，正是由于各主流企业不断创新推出更符合中国厨房的洗碗机产品，洗碗机市场得以由最初的萌芽阶段发展到如今的成长期阶段。

中国家电网总编吕盛华表示，目前洗碗机市场的增速虽然和前几年相比速度放缓，但市场依然处在一个良性成长阶段，合适的增速反而让行业发展更理性更健康。”

本土化企业加速创新

作为继洗衣机产品之后第二次解放双手的产品，洗碗机被认为潜力巨大。但作为典型的舶来品，早期“拿来主义”的洗碗机与中国厨房和中国消费者并非一拍即合。多年来洗碗机在中国面临的限制与挑战主要包括产品认知度低、尺寸不适合中国厨房、难以洗净中式烹饪重油重污、无法适应中式餐具器皿等。

对此，主流洗碗机厂商也在持续研究中国消费者的需求偏好，并基于此在设计、技术和产品层面进行了大量本土化创新与改造升级。

“普通的传统的水洗对煲仔饭等比较具有中国特色的碗盘，的确洗净度都不好，所以我们希望寻求一种突破，希望能够实现洗碗机性能提升，尤其是在提高洗净度、保护餐具涂层等方面，最终解决中式烹饪重油顽渍的行业清洗难题。”方太集团洗碗机产品线总经理徐慧表示。

据了解，方太走遍全国25个城市，探访1000余户家庭，经过274次专案研讨会。这几年方太一直在联合国内顶级高校和研究机构，经过多次试验，将空化技术应用到水槽洗碗机上。用徐慧的话说，这的确来之不易。

空化技术到底是什么？它能给洗碗机行业带来什么样的改变呢？

据介绍，方太洗碗机通过直驱系统自动定量补气，形成局部低于0.15KPa的负压，配合间隙30m/s的高速水流，形成了空化射流。也就是在喷射出的水流中含有数千亿计刚性空泡，当它溃灭爆裂时形成最高可达180m/s的强大的微射流冲击力。这些空化气泡在材料表面的狭小区域内破灭，能产生高达140-170兆帕的微射流冲击，可达到清理设施表面附着物的目的。

据徐慧回忆，我们整个的实现过程被认为是不可能的。因为它需要有产生的条件。洗碗机在大水流的情况下形成这样的条件很难，但是我们可以在局部情况下寻找这样的机会。在实验中一个很偶然的机会，发现通过在水流的喷射装置上做一个结构改变，就会导致局部速度突然上升产生细流。这个细流配合主动的气泡补充，在一个最佳的匹配条件下，产生了“空化射流”。此后，为了让“空化泡”在到达碗碟位置时爆裂形成最大的冲击力，团队在气压、流速、形成空化的间隙稳定、气泡的成长速度、腔体压力等诸多制约因素中找平衡、求最佳，终于让空化技术在洗碗机腔体内找到完美的平衡点从而达到“气泡清洗”的效果。

有了空化技术的加持，令方太在洗碗机核心功能“洗净度”上取得了突破。首先，解决极致清洗难题，有效清洗隔夜米饭、煲仔饭一类特别难清洗的顽渍；第二，提升洗净效率，最快只需15分钟完成，节省时间；第三，水气混动的方式，实现了同等清洗效果的情况下，更加省水、节能；最后，刚性气泡更有利于洗碗粉等洗涤剂的溶解，更加环保。

徐慧认为，中国的洗碗机行业启蒙阶段已经过去，方太希望给中国家庭创造更多的健康和陪伴。

(责编：毕磊、夏晓伦)