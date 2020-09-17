岳麓峰会鲲鹏计算生态论坛：共赢计算新时代

9月8日，在2020互联网岳麓峰会鲲鹏计算生态论坛上，各行业大咖围绕通过新计算携手共建中国自主创新高地、发展鲲鹏产业生态、促进数字经济发展等发表演讲，为助推将湖南建设成为全国数字经济创新引领区、产业聚集区和应用先导区提供新思路、新观点和新路径。

华为公司高级副总裁、云与计算BG副总裁张顺茂发表《鲲鹏展翅 新计算助力经济高质量发展》主题演讲，他表示，新型数字基础设施是数字经济高质量发展的基石和底座。为数字经济的新三化：数字产业化、产业数字化以及数字化治理提供强有力的支撑，而新联接、新计算则是新型数字基础设施的核心，也是数字经济发展的新动能。

“基础软件的发展有一个明显的趋势，就是平台化。未来是软件定义的时代，不仅是软件信息产业，数字产业化、产业数字化，IT行业都需要与软件产业相结合，是软件定义一切的过程。”中国工程院院士、国防科大计算机学院研究员廖湘科发表《两芯一生态，携手共建中国自主创新高地》主题演讲，他认为，软件生态平台的建设十分重要，开源软件就是软件生态建设的重要抓手，对我国软件产业发展也至关重要。

湖南省鲲鹏生态创新中心承担着发展区域鲲鹏计算产业的重任，结合湖南省对鲲鹏计算产业的发展政策，牵引各行业基于鲲鹏的商用解决方案的适配和落地。目前，已经吸引100多家企业的200多个应用在创新中心适配，35个企业88个应用已完成适配并颁发证书。现场，湖南省鲲鹏生态创新中心适配解决方案集中发布。

论坛期间，360科技集团有限公司、上海爱数信息技术股份有限公司、中国联通湖南分公司、拓维信息系统股份有限公司、湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司共同举行战略合作的集中签约仪式，未来将通过强强联合，充分发挥各自优势，释放互联网红利，培育数字新经济，为产业进一步打开数字世界的科技想象力。论坛上，“湖南联通鲲鹏信息技术创新联合实验室”还举行了揭牌仪式。

由湘江鲲鹏董事长李新宇主持的“发展鲲鹏计算生态，促进经济发展”圆桌论坛着重就“如何在双循环经济发展新格局中，鲲鹏计算产业生态将迎来哪些机遇？”“如何加快推进鲲鹏产业生态建设，助力内外良性循环？”等问题展开深入探讨。拓维信息集团副总裁柏丙军在《我们都在@鲲鹏》演讲中说道，鲲鹏产业入湘，在政策护航的指引下，一方面，有利于构建区域特色产业生态，推动应用场景示范，开展人才储备，打造城市品牌；另一方面，通过迅速抢抓数字经济发展新‘基’遇，也将为湖南软件产业发展创造优良的营商沃土。（毕磊）

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