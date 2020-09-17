湖南新计算产业市场空间2023年预计超500亿元

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“数据成为核心生产要素，‘算力’成为核心生产力。在数据多样性时代，世界呼唤新计算。”8日下午，2020互联网岳麓峰会鲲鹏计算生态分论坛在长沙举办，就数字经济时代下产业发展新趋势及行业智能升级等一系列问题进行探讨。华为公司高级副总裁张顺茂在演讲中提到，预计到2023年，湖南新计算产业市场空间将超500亿元。

新计算是万亿规模的数字产业，发展空间巨大。今年上半年，在以鲲鹏生态为核心的生态圈下，长沙计算产业已经在迅速崛起。

2020年4月28日，首台“湖南造”湘江鲲鹏服务器下线，湖南省鲲鹏生态创新中心落成，标志着湖南鲲鹏产业在硬件产线与软件层面并行的重要进展。数据显示，2020年上半年，长沙涉软产业营业收入突破600亿元，新增涉软产业企业4000余家，新增从业人员4万余人，引进阿里巴巴、京东云、百度、CSDN、海信等一批国内知名企业。预计到2022年底，长沙涉软产业收入将突破1500亿元，力争达到2000亿元，企业总数达到3万家以上。

论坛上，拓维信息、北明软件、景嘉微等企业代表就“发展中鲲鹏产业生态，促进数字经济发展”话题表示，鲲鹏不是华为一家企业的鲲鹏，而是参与的所有企业的鲲鹏，在鲲鹏生态中能进一步实现企业数字化转型的机遇。

(责编：毕磊、夏晓伦)