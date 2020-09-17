支付宝安全实验室推出反欺诈AI客服

日前，国家网络安全宣传周在全国范围内开展，刷单骗局再次成为热点话题。尤其是近半年来，不少年轻人被“高额佣金”、 “居家办公”所吸引选择网络刷单作为兼职，谁知挣钱不成，反而中了骗子的圈套。
9月17日，支付宝“叫醒热线”宣布升级152防骗套餐，正式推出反欺诈AI客服：当用户遭遇诈骗风险时，支付宝不仅会阻止交易，还会通过AI客服主动打电话给用户，揭示骗局风险。目前这一服务已试运行半年，其中刷单类骗局劝阻成功率高达90%。
去年7月，支付宝就推出“叫醒热线”，人工客服会主动致电用户，阻止有较高风险的交易，防止消费者在其他渠道被骗。上线以来，被骗不听劝的人群从6成降到3成。如今，“叫醒热线”引入AI机器人客服，覆盖更多风险用户。
支付宝安全实验室表示，通过对各类骗术的深入分析和引入人工客服沟通技巧，反欺诈AI客服比传统智能语音更具人情味。它不仅能够主动发起与被骗用户的对话，还可以根据用户情绪选择不同话术完成劝阻任务。同时，反欺诈机器人还可以对时下多发的诈骗案例进行分析和学习，完善案例库。
预防诈骗是世界级难题，既难在识别，也难在提醒，身处骗局的被骗者往往“当局者迷”，对骗子深信不疑，无视提醒，继续交易，直至被骗。目前，支付宝安全实验室正在和浙江大学的心理学家合作探索更有效的防骗提醒，并且通过上千次声音测试发现，女性声音比男性更容易被信任，劝阻成功率高3成。
据了解，自呼吁“像打击酒驾一样打击诈骗”以来，支付宝已上线“大额转账提醒”、“延时到账”、“安全守护”等反诈神器。（记者乔雪峰）
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