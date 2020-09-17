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湘江鲲鹏：打造千亿产业集群

2020年09月17日16:01  来源：人民网-财经频道
 

　　“39天封顶、70天建成、120天交付”“全国首个‘硬件+软件’的鲲鹏生态基地”“3年内实现产值100亿元”……在湖南湘江新区岳麓高新区学士路，这座以“鲲鹏”命名的产业园区已经拔地而起。

　　时间回溯到去年9月，长沙与华为签订《鲲鹏计算产业合作框架协议》，加快了“鲲鹏”在湖南落地。今年1月9日，湖南省政府与华为在长沙签署深化战略合作框架协议。同日，湖南鲲鹏计算产业技术创新战略联盟、湖南鲲鹏生态创新中心应运而生。4月28日，首台“湖南造”湘江鲲鹏服务器下线，湖南省鲲鹏生态创新中心落成，湖南鲲鹏计算机产业全速推进，抢抓新型基础设施产业发展制高点。从决定引入鲲鹏到项目落地投产，湖南省委、省政府和长沙市委、市政府全力支持，仅用了8个月时间。

　　1天完成工商注册、10天完成土地审批转让、120天完成厂房建设……“在项目建设过程中，我们面临的最大难题就是疫情影响。”项目负责人湖南智谷投资发展集团有限公司副总经理彭年春说，突如其来的新冠肺炎疫情，一度打乱了项目施工计划，为了把被疫情耽误的时间补回来，项目建设各方“火力全开”抢进度。彭年春介绍，该项目是岳麓高新区首个复工建设项目，对标对表4月20日交付的工期目标，园区抢抓时间、倒排工期。在建设高峰期，共有14支队伍交叉施工，现场施工人员500多人，24小时轮班施工作业。采取“并轨统筹、交叉作业、精细管理”的施工办法，外部主体施工、内部给排水、消防、电气、暖通工程以及装饰装修工程同步施工。

　　如今，在湘江鲲鹏产业园的生产车间，两条生产线已经运行，主要产品包括搭载7nm鲲鹏920高性能处理器芯片的YueLu-T110台式机、基于鲲鹏920处理器的高性能机架式服务器HengShan-R2100系列均衡型服务器等。按照计划，湘江鲲鹏产品预计2020年产能可达6万台，产值12亿元，到第三年可实现年产设备50万台、产值100亿元。

　　作为全国“硬件+软件”的鲲鹏生态基地，湘江鲲鹏为各行各业提供软硬件一体化综合解决方案。湘江鲲鹏营销总监黄琪介绍，湘江鲲鹏服务器下线首月达成意向订单金额1.6亿元，实现销售额近2200万元，并计划3年内实现除华为芯片和主板外，上下游产业链研发和软硬件本地化配套，打造千亿鲲鹏产业集群。

　　扫描、识别、计算……贵州省2020年高考网上评卷加入了新成员——湘江鲲鹏服务器。这也是湘江鲲鹏服务器在高考阅卷中的首次应用，基于鲲鹏服务器具有高性能计算、高可靠性、高能效和开放生态的优势，利用数字化、信息化系统，让高考阅卷高效精准完成。记者了解到，自4月底正式下线以来，湘江鲲鹏服务器已部署在贵州省考试院高考评卷、重庆教委会考试系统、长沙市公安局天网四期等项目，目前已在交通、教育、公安等领域实现销售额2亿元。

　　更重要的是，鲲鹏生态正在长沙加速布局，分别成立了“湖南鲲鹏计算产业技术创新战略联盟”和“湖南鲲鹏生态创新中心”，通过软硬一体、协同发展的方式，涵盖鲲鹏计算产业上下游行业，聚合上下游企业，协同发展湖南鲲鹏计算产业。目前联盟已拥有成员单位 80 余家，涵盖芯片、存储、硬盘、板卡、整机、操作系统、数据库、中间件及行业应用全产业链。创新中心现已成为国内领先的鲲鹏生态新产品、应用孵化创新支撑平台，为千行百业国产化应用开发和移植提供服务。

　　依托长沙软件资源优势、国产自主创新生态以及华为核心专业技术能力，鲲鹏计算产业与长沙“三智一芯”特色产业深度融合，形成全国有位置、有影响、有特色的完整产业生态链。基于鲲鹏平台，湖南麒麟打造了国产操作系统以及云桌面解决方案;基于鲲鹏体系，科创信息打造了大规模应用迁移解决方案;拓维信息不仅深度参与了湖南鲲鹏产业“入湘、立湘”的全过程，并有 4-5个产品通过移植，获得了华为技术认证。可以预见，在长沙“软件业再出发”征程中，鲲鹏生态系统不仅能帮助软件业发展壮大，还将在“三智一芯”等方面为长沙为湖南的优势产业全面赋能。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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