新计算时代 看鲲鹏人才培养新范式

“新基建”推动下，以鲲鹏为代表的多样性计算发展不断深入，深刻改变着产业数字化进程。9月16日，以“鲲鹏展翅 共赢计算新时代”为主题的“创业天府·菁蓉汇·鲲鹏生态大会”在成都成功举办，来自政府、产业、学术、创投、媒体等各领域的领导嘉宾、行业先锋、学术专家、产业企业齐聚一堂，共同见证成都鲲鹏计算产业的发展成果，深入探讨如何持续推进鲲鹏计算产业生态的全面发展。

当前，以鲲鹏为代表的新计算产业正处于萌芽阶段，新计算产业的可持续发展，人才是第一资源。高标准技术人才是鲲鹏计算产业实现跨越式发展的重要因素，更是实现区域经济发展的重要驱动力。

为夯实中国数字经济底座，建立以关键核心技术为基础的产业与人才生态，支持高校信息技术领域人才培养和科技创新工作，鲲鹏计算产业联合高校，在全国范围内投入资源，在未来三年进行鲲鹏产业的人才培养，人才培养内容包括联合课程开发和教学、课外实践活动、认证考试等多方面内容。通过产业界和高校的密切合作，产教融合协同育人，全力培养造就一批数字经济发展急需的高素质工程人才。

以四川省鲲鹏人才培养为例，早在去年12月，四川省高校鲲鹏计算产业联盟正式启动，该联盟将全力支持四川省内高校开展鲲鹏人才的培训和认证，加强鲲鹏的校企科研合作，成立联合鲲鹏实验室适配高校智慧校园业务系统，开启四川省内高校与鲲鹏生态的紧密合作，确保高校鲲鹏生态的持续完善。

今年2月，华为携手川大、电子科大、川师大、川大锦城学院、成都工业职业技术学院五所院校启动全国首个鲲鹏计算 HCIA 在线孵化营，五所高校200多名学生收看了由资深鲲鹏专家讲授的《鲲鹏生态介绍》、《华为鲲鹏处理器介绍》课程直播。首期鲲鹏计算HCIA在线孵化营的启动，标志着鲲鹏高校人才培养课程正式在四川推广，培育了全国高校计算人才培养的样板点，助力四川计算产业复合型人才的培养。

为鼓励更多开发者加入鲲鹏生态建设。今年3月份，“数字中国创新大赛·鲲鹏赛道·天府赛区”暨四川鲲鹏应用开发者大赛在成都顺利举办，此次大赛旨在激发行业创新、促进人才培养、加速产业融合，通过与鲲鹏生态创新中心联合举办，吸引全产业开发者加入到鲲鹏计算产业中，共建鲲鹏生态，实现技术与商业创新应用。

截至目前， 华为开发者规模已达160万，未来五年内将达500万，鲲鹏计算产业在百万开发者的耕耘下已取得多项重大进展。

在区域云资源应用上，今年8月7日，四川天府新区成都管理委员会与华为签署《华为鲲鹏生态基地合作协议》，其中面向天府新区成都直管区内企业、政府机构、科研院所、高校等7大类对象免费开放鲲鹏云服务资源，可申请最高不超过100万元免费金额所对应的鲲鹏云服务资源，加快构建电子信息产业发展新生态，培育新动能。

人才是鲲鹏计算产业的“星星之火”，是“新基建”建设的创新引擎，对产业生态的发展具有不可替代的意义和价值。伴随着鲲鹏人才战略的持续推动，将实现数字经济发展创新和特色数字产业集聚升级。（乔雪峰）

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