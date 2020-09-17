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华鲲振宇“天宫” 构建强大算力“心脏”

2020年09月17日16:24  来源：人民网-财经频道
 

四川绵阳，不仅是成渝经济圈七大区域中心之一，还是重要的科研和电子工业生产基地。这座在中国科技史和工业史上都有着重要意义的西部城市，还蕴藏着一个鲲鹏西南地区的重要落地成果——鲲鹏生态长虹天宫系统应用示范工程及产线。

去年12月18日，天宫服务器第一条生产线建成运行，鲲鹏生态天宫系统应用示范工程在绵阳正式发布，集技术、产业、生态为一体的创新产业基地也同步落成。这是全国首批信息技术应用创新鲲鹏生态应用示范工程，也是绵阳在全国范围内响应国家技术战略号召，确保信息技术应用创新自主化的重要一步。

过去5年，通用CPU的发展遇到了一系列技术瓶颈，其单核性能平均每年提升不足10%，摩尔定律放缓已经成为事实。以鲲鹏计算产业上下游企业为代表的中国企业，致力于通过技术创新，进一步释放计算潜能。天宫系统的落地是鲲鹏计算产业区域性的重要成果，其安全性、高扩展性、高兼容性均处于行业领先水平。

在天宫系统具体的应用场景落地中，绵阳市政务服务中心大屏、工程建设项目审批管理平台、不动产登记一窗受理协同平台、四川政务一体化平台、人社互联网+等系统首次实现应用跨CPU平台迁移，政务服务成功试点国产软硬件天宫。系统解决方案支撑下的绵阳智慧政务，即使是面对高峰期事务办理、交通实时预测等访存密集的高压数据场景，依然保持着流畅的处理速度和交互体验。

今年7月3日，由成都高新投资集团、申万长虹基金等共同出资成立的混合所有制高科技创新企业——四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称“华鲲振宇”）正式揭牌。华鲲振宇全面负责西南地区基于鲲鹏计算平台的服务器、PC机、视觉等系列产品的设计、生产、销售及维护，推动基于鲲鹏技术体系的整体解决方案在政务、公安、医疗、交通、园区、电力、金融、城管、教育等10大领域开展应用示范，深度参与全国各地自主可控项目，带动四川鲲鹏产业快速规模发展。

天宫服务器总部位于四川绵阳的400亩双创工业园生产基地已陆续投入使用，园区内可实现金属件、塑料件、元器件及部件的自主配套，当前产线服务器年产量约10万台。

自2019年12月，第一款天宫服务器上市，截至目前，天宫服务器已推出5大系列，共11款服务器，覆盖鲲鹏全线主流配置，满足各种应用场景使用。

近期，天宫服务器家族下线两款全新产品，分别是搭载鲲鹏处理器双路24核的TG226 系列服务器，和搭载鲲鹏处理器 4路64核的TG247系列服务器，全面覆盖大数据分析、高性能计算、数据库、云计算等应用场景。

目前，基于鲲鹏生态天宫系统应用示范工程构建的天宫PC、服务器已吸引统信、中标麒麟、人大金仓等100余个数据库、中间件、安全、打印扫描、网络设备等软硬件品牌的加入，实现与天宫系列PC、服务器的适配，已经初步形成基于“鲲鹏”处理器的天宫系统，率先联合建成拥有中国自主知识产权的信息技术应用创新体系。

当前计算产业已进入架构创新的黄金时代。物联网时代数据量暴增，整个计算产业生态体系市场空间巨大。作为鲲鹏生态重要的落地产品，天宫系列产品未来将吸引越来越多上下游产业链及周边企业加入，形成更多优秀的产品与解决方案。为数字世界提供充裕、高性能、多样性、绿色、触手可及的强大算力。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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