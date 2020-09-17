智汇生态激发四川计算产业磅礴势能

9月16日，创业天府·菁蓉汇·鲲鹏生态大会开启，来自政府、产业、学术、创投、媒体等领域的数百名嘉宾齐聚中国西部国际博览城，共同见证成都鲲鹏产业发展阶段成果的同时，也深入探讨鲲鹏计算产业生态全产业链发展的下一程航向。

自去年8月正式落户四川省天府新区以来，四川鲲鹏生态创新中心已陆续联合各级政府、机构协会开展了四川鲲鹏应用开发者大赛、全国首个鲲鹏计算HCIA在线孵化营等多场活动，充分发挥着其在四川计算产业发展中的硬核驱动作用。

大会上，涉及到合作伙伴、人才培养、计算产业生态扩容等各维度的硕果充分展示出了四川计算产业的蓬勃发展态势。其中四川鲲鹏基础软件联合实验室的揭牌仪式成为了此次鲲鹏生态大会的一大亮点。

四川鲲鹏基础软件联合实验室由四川鲲鹏生态创新中心发起，联合国内操作系统、数据库和中间件等领域知名软件厂商共同组建而成，是四川鲲鹏生态创新中心激发四川计算产业动能、丰富鲲鹏计算生态的又一次全新探索。

据介绍，四川鲲鹏基础软件联合实验室旨在打通芯片+基础软件+行业应用的联接，将聚焦“做好专题”、“做透行业”、“做实商业”三个目标，赋能伙伴企业，使能伙伴成功。四川鲲鹏创新中心作为联合实验室的发起人和主要成员，将联合各基础软件厂商，针对九大行业应用的业务场景、行业标准和项目需求，推出切实可行、性能卓越的基础组合。经过一段时间的探索，四川鲲鹏基础软件联合实验已经取得了一些成果。

目前，四川鲲鹏生态创新中心已经联合达梦数据库发布了基于鲲鹏计算平台的数据库联合解决方案。此外，四川鲲鹏生态创新中心还联合虚谷伟业科技有限公司发布了一体化金融场景测试方案，通过了信通院的《金融分布式数据库软硬一体化测试》验收，成功推动写入人民银行的标准框架。未来，联合实验室还将推出更多的基于鲲鹏+基础软件+行业应用的行业标准、技术课题、联合解决方案、典型应用和最佳实践。

鲲鹏计算产业生态的构建需要不断纳入新势力，拳拳相抵的联合能激发出更鲜活更磅礴的发展势能，四川鲲鹏基础软件联合实验室的落地硕果证明了这一点。同时，在“创业天府·菁蓉汇·鲲鹏生态大会”上，成都鲲鹏计算产业联盟正式成立。

预计到2025年，鲲鹏计算产业规模将超过500亿元，成为全国领先的鲲鹏软件生态基地、鲲鹏硬件制造基地和鲲鹏应用示范基地。基于这样的发展背景，成都超算中心、华鲲振宇等联合发起了成都鲲鹏计算产业联盟。该产业联盟将以打造鲲鹏计算产业峰会、参与各类营销活动、与产业/行业组织合作、举办鲲鹏应用创新大赛等多种形式，有效整合行业产、学、研各方资源，充分发挥各自优势，共建开发、共享的鲲鹏计算产业生态，助力构建全行业、全场景的鲲鹏计算产业体系。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)