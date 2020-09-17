2020年质量月全面启动 建设质量强国提升建筑品质

9月份为全国质量月,今年的活动主题为“建设质量强国,决胜全面小康”。9月15日，广州市住建系统“质量月”活动启动仪式暨现场观摩会在中建八局一公司协鑫南方总部项目举办，主题为“建设质量强国，提升建筑品质”，本次现场观摩团达600人，线上直播观看人数超3000人次。

中建八局华南分局副局长杨深奎在致辞中表示，将秉承“拓展幸福空间”的使命，为广州市城乡建设行业可持续发展、建设资源节约型和环境友好型社会做出更大贡献。

黄基龙指出，项目严格执行样板先行的理念，大力弘扬工匠精神，打造出广州市第一个5G智慧化工地，质量管理水平稳步提高。

广州开发区党工委委员、管委会总规划师陈智勇表示，本次观摩旨在贯彻新发展理念, 坚定不移走高质量发展之路 ，更好地示范引领全区、乃至全市建设工程质量管理工作水平迈上新台阶。

广州市住房和城乡建设局副局长王保森就进一步提升广州市建筑工程品质，推动建设工程高质量可持续发展提出三点意见：一是树立精品工程理念;二是夯实主体责任;三是以“质量月”活动为契机，开展工程质量宣传交流，确保活动取得实效。

启动仪式结束后，观摩团先后参观了协鑫项目的智慧建造区、材料封样区、智能实测区、样板引路区、制度保障区、亮点展示区、竣工交付区、文化示范区等10个特色展示区。参观过程中，各参会单位领导、同行对广州协鑫项目在施工管理中所采取的多项创新措施和施工现场高标准的质量把控给予了高度评价与充分认可，并肯定了协鑫项目在广州市标准化施工中的示范样板作用。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)