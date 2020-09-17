直销企业依法自律发展研讨会在厦门召开

2020年9月7日下午，由中国国际投资促进会主办的直销企业依法自律发展研讨会在厦门成功召开。
会议围绕加强企业依法自律经营，促进行业健康有序发展开展了交流和讨论。会议由中国国际投资促进会常务副会长兼秘书长刘作章主持，中国投促会会长马秀红出席致辞，国家市场监督管理局管理总局价格监督检查和反不正当竞争局陈志江巡视员、商务部条约法律司路焘调研员出席并发言；原国务院发展研究中心市场经济研究所所长任兴洲、北京大学中国直销行业发展研究中心副主任杨谦围绕企业如何自律发展进行了探讨。如新、康宝莱、和治友德、金科伟业、葆婴、新时代健康、苏州绿叶、无限极、完美、玫琳凯、嘉康利、江苏隆力奇、三生、欧瑞莲等多家直销企业参加了会议。 会上，刘作章副会长宣布中国国际投资促进会直销行业自律工作委员会正式成立，首任轮值执行理事长由如新公司担任，轮值期2年。
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