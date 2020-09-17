国宝来啦！两只3岁大熊猫入住河南栾川野生动物园

“一路上，灵岩对旅途的适应能力比迈迈好一些。因为在过秦岭时山路多，刚开始兴奋的迈迈有些晕车。”
9月16日上午10:30，两只三岁的国宝大熊猫灵岩和迈迈终于抵达了它们在河南的新家——栾川竹海野生动物园。在这次1300公里的旅途中，大象新闻记者一路跟车，以图文直播的形式，记录了灵岩和迈迈的长途旅行。
和迈岩一样，这也是饲养员彭渤钧第一次来栾川。他告诉记者：“之前看过照片，来现场后感觉还是不一样。确实很好，这里气温不高里面也有空调。”特别是活动场里，还给灵岩和迈迈准备这么多玩具，“以前在四川的时候，它们俩可没有这么多的玩具，这次分圈后再也不担心它们孤单了。
“昨天听说熊猫要来，今天我俩是特地请假过来看它们的。”今天（16日），大熊猫迈岩组合来到河南的消息引爆了栾川多个本地群。一大早，小伙子王伟就带着女朋友来到了栾川竹海野生动物园，一睹大熊猫灵岩和迈迈的风采。
“之前我从来没亲眼看过大熊猫，想着应该是白白的、圆圆的一个小团子，结果今天看到迈迈的时候，感觉它好像该洗澡了，哈哈。”不过，王伟今天看到的迈岩组合，并不活跃，毕竟它俩经过了20多个小时的长途跋涉。
到了新家后，迈迈迟迟不愿回内圈休息，不论饲养员彭渤钧怎么用胡萝卜，竹笋引诱它，迈迈都无动于衷。终于在临近中午时，迈迈在自己的笼舍里睡着了。
接下来，灵岩和迈迈将进入为期一周的隔离休整期。为了帮助灵岩和迈迈在新家能更好的生活，彭渤钧将和三名本地的大熊猫饲养员一起对大熊猫馆的相关设施进行全面消毒和调整，“主要是外场的一个消毒，还有就是有些地方也需要调整，防止灵岩和迈迈爬高跑出来。”
在此期间，灵岩和迈迈将在自己的内圈里休息，暂时不能和游客见面。等到了9月22日大熊猫馆开馆那天，灵岩和迈迈就要正式和河南的小伙伴们见面了。
彭渤钧还有几点小建议想要告诉各位游客：“大熊猫喜欢安静，所以希望大家在参观时不要大声喧闹；同时，在参观室外场馆时，为了大熊猫的安全，请各位大朋友和小朋友们文明参观，不要随便投喂大熊猫。”
顺利接来了迈岩组合，其实工作才刚刚开始。栾川县委常委副县长王琳今天看到景区的人山人海也很高兴，“今天大熊猫刚来就有这么多人来看，可见大家对灵岩和迈迈的喜爱。所以我们要抓住这个机会，做好大熊猫科普研究工作，把栾川竹海野生动物园打造成中原第一家大熊猫知识的科普教育基地。”
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