消费促进月已开展消费促进活动1400多场

本报北京9月17日电 （记者王珂）商务部新闻发言人高峰17日介绍，全国消费促进月活动得到各地方和企业的积极响应，全国各省区市的179个重点城市、10万余家企业积极参与，涉及实体门店和线上商户200多万家。据初步统计，截至9月16日，全国各地已开展了各具特色的消费促进活动1400多场。
高峰说，此次消费促进月期间，各地和重点企业、金融机构“量身定制”了一系列优惠促销政策。多家大型电商平台将在中秋节和国庆节期间推出节庆消费券、中秋美食节等促销活动，部分平台还将设立消费扶贫专场促销。部分通信运营商将大规模发放5G消费券，多家电商购物和支付平台计划推出百亿消费券和消费补贴。
中秋、国庆假期期间，各地主要参与企业还将开展1300多场上下游、产供销、内外贸企业广泛参与的促消费活动。
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