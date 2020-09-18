制度创新 赋能沿边开放（经济聚焦）

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黑龙江自贸区成立一年以来，通过大胆实践、积极探索，在制度创新、营商环境、招商引资等各方面都呈现出积极变化。

缩短审批流程，优化营商环境；发力多仓联动，升级跨境电商；加强统筹联动，促进产业集聚……制度创新，正助推黑龙江自贸区实现高质量发展。

松花江自西向东穿城而过，夹裹团团簇簇的沙洲湿地。江北，中国（黑龙江）自由贸易试验区哈尔滨片区建设正酣，塔吊忙个不停，大楼拔地而起。

自去年8月30日挂牌成立以来，黑龙江自贸区紧紧围绕“推动东北全面振兴全方位振兴、建成向北开放重要窗口”的要求，大胆实践、积极探索，在制度创新、营商环境、招商引资等方面呈现出积极变化。截至目前，黑龙江自贸区新设立企业4855家，新签约项目148个，投资额达1838.58亿元。

聚焦制度创新

营商环境优化

“按计划半个月之后就得‘摘地’了，可我们连分公司都还没成立呢！”浙江东日股份有限公司哈尔滨项目负责人王朔回忆，今年2月，受到疫情影响，相关工作人员无法返回，“200亿元的中俄农产品交易平台项目建设，眼瞅着就要延期。”

得知情况后，自贸区哈尔滨片区审批服务处立刻派专人线上指导企业使用智能审批系统，通过网上视频服务、自动辅助填表、人脸识别、远程签字等一系列“不见面”审批功能，让远在浙江的企业，在云端实现了登记注册“秒批”。

“审批处指导我们提前备好材料，线上提交后，两三分钟后就收到了批复短信。”王朔说。

“线上页面变‘填空题’为‘选择题’，让各类章程材料有‘模板’，操作起来快捷简单。”自贸区哈尔滨片区管理局审批服务处负责人刘惟乔说，“通过服务前移和在线协同，企业跨境和异地登记注册实现了‘不跑腿、零见面’。”

如此便捷，底气何在？“通过信用中国（黑龙江）网站，哈尔滨片区内市场主体的承诺信息向全社会公开，纳入信用档案，同时共享至哈尔滨片区审批监督执法一体化平台，各行政部门依需调取，实施信用监管。”刘惟乔介绍。

“截至今年7月末，哈尔滨片区新增企业3028家，直接利用外资1.06亿美元；招商引资项目46个，协议引资1720.04亿元。”哈尔滨市委副书记、哈尔滨新区党工委书记代守仑说。

制度创新正成为黑龙江自贸区的鲜明印记。“目前总体方案89项改革试点任务已实施86项，在体制机制创新、投资贸易便利化、金融开放创新等领域形成了60多项制度创新成果。”黑龙江省商务厅厅长、自贸办主任康翰卿说，以“证照分离”改革全覆盖为例，自去年12月以来共惠及企业1763户次，其中直接取消审批194户次、审批改为备案251户次，实行告知承诺112户次，优化审批服务1206户次。

跨境电商升级

深化对俄合作

走进黑龙江省黑河市大黑河岛国贸城，俄罗斯货物琳琅满目，顾客人头攒动，电商主播在镜头前热情地推荐着身旁的商品。今年前7个月，自贸区黑河片区对俄贸易完成207431.60万元，同比增长66.32%。

“得益于多仓联动模式，线上顾客多了起来！”问及原因，黑河市俄品多科技有限公司创始人景权表示，“跨境物流的成本下来了，速度上去了。原来上海的顾客要四五天才能收到货，现在只要两天，价格还低了将近20%。”

黑河市地处北疆。市场腹地小、配送成本高、物流时间长，曾是这里发展跨境电商的“痛点”。“‘跨境物流多仓联动数据集成新模式’把发货地以最低的成本，转移到了最靠近消费者的地方。”自贸区黑河片区商务局局长张波介绍，片区在俄罗斯布拉戈维申斯克市打造了“境外仓”；在黑河跨境电商园区核心功能区打造了“边境仓”；在哈尔滨、义乌等国内物流节点城市设立了“中继仓”。

“电商企业在大数据预判各地销量的基础上，提前集中发运、多仓存储，实现多点辐射。”景权介绍，今年前8个月，公司的线上销售额同比增长260%。

俄品多公司的逆势增长并非个例。今年上半年，自贸区黑河片区跨境电子商务产业园区交易额完成6.5亿元，其中网络零售额同比增长11.2%。

“自贸区建设关乎黑龙江振兴发展全局。”黑龙江省省长王文涛表示，落实沿边地区改革试点任务，黑龙江自贸区着力建设以对俄及东北亚为重点的开放合作高地，切实做好沿边开放大文章。

在自贸区绥芬河片区，通过实施舱单归并、中俄监管互认等通关便利化改革，今年以来，“哈绥俄亚”陆海联运发运34班列、3158个标箱，中欧班列发运96列、8358个标箱；绥芬河片区互市贸易完成过货量6.77万吨。

政策红利叠加

产业聚集联动

今年6月，看过一场黑河市举办的“带货直播”后，沈阳兴旅云商科技有限公司总经理马晓强拨通了自贸区黑河片区的电话。“能满足的我们尽量满足，你们人来就行。”听到这话，马晓强带着自己千万元的电商项目飞往黑河。

“前置仓库、办公场所都给了优惠措施。”落地3天后，马晓强便在黑河跨境电商产业园签订了意向协议书，“市场给我们希望，政府给我们信心。”

黑河片区招商10条、哈尔滨片区“黄金30条”及“新驱25条”、绥芬河片区促进经济发展扶持办法……一年来，黑龙江24个省直部门制定28个政策支持文件，提出近400项高质量支持自贸试验区政策措施，以政策支撑体系引导产业项目快速聚集。

“马上要有一家总部企业落地哈尔滨片区了。”哈尔滨新区发展和改革局副局长陈亮介绍，哈尔滨片区正筹划重组招商局，组建招商集团，并对其进行考核。

而在绥芬河片区，中俄木材交易加工中心、清洁能源储运加工园……一批重大平台项目相继启动。“片区内木业规模以上企业占全省同行业的1/3，阔叶单板年产量占国内70%。”绥芬河片区管委会常务副主任黄士伟介绍。

“我们将进一步加强三个片区间的统筹联动，汇聚起建设向北开放窗口的强大合力，实现合作效应最大化。”自贸区哈尔滨片区管委会专职副主任任海龙表示。

《 人民日报 》（ 2020年09月18日 12 版）

(责编：曹昆)