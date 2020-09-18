世贸组织报告显示全球医疗用品贸易大幅增长

新华社日内瓦9月16日电 世界贸易组织秘书处日前发布的报告显示，由于不少国家采取暂停或推迟征收抗疫物资关税、简化报关手续等措施，今年上半年全球医疗用品贸易大幅增长。
在对41个国家的医疗用品贸易数据进行初步统计分析后，报告估算，今年上半年全球医疗用品贸易增长37.8%。
报告还说，新冠肺炎疫情期间，以远程医疗为代表的新型医疗服务贸易打破了传统医疗产业的地域限制，获得较快发展。
报告认为，随着部分国家扩大医疗用品出口，全球医疗用品供应紧张局面将进一步缓解。
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