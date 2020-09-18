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一系列精准举措促进新业态成长和产业升级 为乡村旅游增添新动力

本报记者 杨文明

2020年09月18日08:03  来源：人民网－人民日报
 

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　　乡村旅游快速发展，其旅游人次占到全国旅游人次的一半以上。从农家乐到特色民宿、文化体验，新业态不断成长，为一个个山村注入活力，让越来越多的农民鼓起腰包。可以说，乡村旅游成为助力脱贫攻坚和乡村振兴的重要产业。面对新冠肺炎疫情带来的影响，乡村旅游如何恢复元气，如何扩大优质产品供给、更好地满足人民群众的新需求？就这些问题记者在云南进行了调研。

　　

　　打出政策组合拳，乡村游恢复情况普遍好于预期

　　背靠苍山，面朝洱海，云南省大理市银桥镇新邑村的“花伴一生”玫瑰庄园内，几对新人正拍摄婚纱照，不少游人在采摘玫瑰、体验鲜花饼加工。

　　“一批批游客回来，总算慢慢恢复了！”庄园负责人陈黎长舒了口气。

　　受疫情影响，乡村旅游一度按下了“暂停键”。回忆起前段日子，陈黎说：“当时真的发愁，好不容易干起来的产业，会不会扛不过去？接下来的日子怎么办？”

　　“政策好比及时雨，帮扶我扛过了难关。”陈黎说，关键时刻，一项项政策干货满满：减免税收，水电费优惠，给自驾游游客发油票补贴……4月初庄园重新开业，他逐渐找回了信心：“现在客房天天都是满的，每天的营业额都过万元。”

　　“越是困难时候，越要千方百计保市场主体。”大理市文旅局副局长林世杰说，市里打出政策组合拳，金融支持，税收减免，针对性加强旅游推介，推动乡村游稳步复苏，“目前全市旅游市场恢复情况好于预期，乡村旅游复工复产率超过95%。”

　　在云南丽江，乡村旅游也在快速复苏。玉龙县拉市镇党委副书记和兆元说，拉市海景区每日游客量已基本恢复到正常水平，周边农家乐也在逐步恢复。三川镇翠湖农家乐经营者苏加忠边忙活边说，“天天客满，不提前几天都订不到位，3个月赚了20多万元。”

　　乡村游人气旺了，农民腰包鼓了。安宁市温泉街道欧罗巴庄园负责人李丽平说，20位在庄园务工的村民已全部返岗，暑假期间，还招了7名大学生来勤工俭学。“有了活干，心里才踏实。”在庄园当领班的农民杨海燕说，庄园停业期间，每个月发600元生活费，大家心里发慌，都盼着早点开工，“现在忙是忙点，可一个月能拿到4000元，手头一下子宽松了。”

　　乡村游助力特色农业。“游客越来越多，山里的特色蔬菜、洋芋、中药材等也打开了销路，卖上了好价钱。”温泉街道木羊缘农家乐负责人李卫红说，高山蔬菜、野菜等都成了城里人的抢手货，山里人种地更有赚头了。

　　全国来看，乡村旅游基本恢复元气。据统计，今年1到8月，全国乡村旅游总人数达12.07亿人次，总收入5925亿元，开工率达94.5%，乡村旅游从业人数达1061万人。特别是7、8月份，乡村旅游总人次、总收入恢复明显，从业人员数量基本达到去年同期水平。

　　产业提质升级，从“美丽风景”向“美好生活”转变

　　今年7月，大理市双廊古镇景区被评为4A级景区。说起变化，景区管委会副主任施国东底气十足：“我们对标识牌、公厕等基础设施短板进行了提升改造，发展了婚纱照拍摄、民族文化体验等旅游新业态。”

　　“乡村旅游应该干什么、怎么干？”不少经营者都在思考。

　　林世杰说，当前，乡村旅游已超越传统农家乐形式，向观光、休闲、度假复合型转变，并呈现出从乡村观光转向乡村生活、从简单化转向特色化、精品化，从单一链条转向全产业链等新趋势。

　　乡村旅游不仅要拢人气，更要练内力。“以前客人吃饱就行，现在更加追求特色、追求品质。”李卫红的农家乐不断推出特色招牌菜， “为改进一道菜，我们曾连着试验了两个星期。现在不少客人就奔着我们的招牌菜，从昆明开车一个多小时赶过来。”

　　在迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县塔城镇启别村，许多人家把农家乐升级成特色民宿，干装修活的陈五生感受到了热潮，“找我干活的都排上队了，每天的工价也从110元涨到了150元！”

　　记者调查发现，顺应需求升级，提升游客的体验感，乡村旅游还有一些短板需要补上。基础设施改善需加力。不少乡村旅游热点区域，到了节假日容易出现拥堵、停车难等现象。以往村民出行够用的乡村道路，发展乡村旅游后成了瓶颈，需要尽快缓解。

　　同质化倾向要进一步克服。林世杰说，由于田园花海项目门槛低，环洱海周边最多时一度有近20家，现在还有11家，其中，只有一半经营还过得去。

　　“除了田园风光，民俗文化、乡村生活等打造好了同样能够吸引游客。”大理木田时间野奢酒店负责人白海峰说，下一步还要开发更多高品质产品，优化服务，更好满足人们需求从“美丽风景”向“美好生活”的转变。

　　“一盘棋”统筹规划，紧密利益联结，促进农民增收是落脚点

　　翻过双廊古镇后的山脊线，梨花潭村的乡村游现状发人深思。尽管沿路可以俯瞰苍山洱海，到双廊古镇开车不过20分钟，梨花潭却游客不多。

　　“推介力度不够，外地游客不知道。”梨花潭绿雅生态农庄经营户赵军说，村里一共有3家农家乐，但因为客源少，有一家已经关门了，“现在一个月毛收入万把元，跟山下双廊古镇的客栈没法比。”

　　施国东说，如今的双廊古镇核心区内别说建房，就是插根针都难，新的旅游业态势必要往周边扩散，而梨花潭村目前还没有承接住这一需求。

　　“只有合理布局，才能将游客从景点向周边疏散，既扩大乡村旅游的带动面，也提升游客的体验感。”安宁市温泉街道党工委书记王洪良认为，乡村旅游是个系统性工程，不仅要打造一个个旅游景点，从基础设施建设到旅游项目规划，都需要“一盘棋”统筹规划好。

　　“道路、停车场甚至公共厕所，都需要根据游客量来配套。”王洪良认为，乡村旅游要高质量发展，有关部门要及时发现问题、不断解决发展中难题。

　　乡村旅游升级对资金投入、经营户素质要求越来越高，吸引社会资本参与不可或缺。“山下可看，山上可闲，双廊只是小天窗，山上才是大庄园。”施国东说，未来旅游转型升级，必须要进一步丰富旅游业态，“但这不可能靠一个个农户单打独斗，需要引入有实力的社会资本，与农民一起打造。”

　　乡村旅游升级发展，促进农民增收是落脚点。梨花潭村赵军的农家乐对村里的贫困户带动不小，“打一天零工100元，卖一只土鸡120元，土鸡蛋一个一块五，一年下来也能挣个万八千。”村民王辉说。

　　“乡村旅游实现可持续发展，经营主体和农民建立紧密的利益联结机制至关重要，通过土地流转、务工收入、农产品销售收入，让农民从乡村旅游中获得实在收益，产业才能做长久。”新邑村村委会主任杨宏说。

　　对此，陈黎也很期待：“庄园周边群众开办民宿、餐饮，发展特色种植、采摘，也能提升旅游体验。”

　　林世杰认为，要创新机制，在尊重农民意愿的前提下，村集体引导农民入股、合作，共同参与乡村产业，建立完善稳定增收的长效机制，让乡村旅游美了乡村、富裕农民。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月18日 18 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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