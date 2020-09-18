商务部：前8个月中国对外投资总体平稳

本报北京9月17日电 （记者王俊岭）在17日召开的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人就当前中国对外投资合作情况做了介绍。

最新数据显示，2020年1—8月，中国对外非金融类直接投资4804.5亿元人民币，同比下降2.6%。对外承包工程新签合同额9469.4亿元人民币，同比增长7.3%；完成营业额5581.1亿元人民币，同比下降10.2%。对外劳务合作派出各类劳务人员18.3万人，8月末在外各类劳务人员64.4万人。

具体来看，今年前8个月中国对外投资主要有以下特点：

——对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进。1—8月，中国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资118亿美元，同比增长31.5%，占同期总额的17.2%，较上年提升4.8个百分点。对“一带一路”沿线国家新签承包工程合同额729.5亿美元，完成营业额460.2亿美元，分别占同期对外承包工程新签合同额和完成营业额的54%和57.9%。

——地方企业对外投资有所增长。1—8月，地方企业对外非金融类直接投资492.7亿美元，同比增长5.1%，占同期对外直接投资总额的71.9%。其中，长江经济带沿线省市对外投资220.5亿美元，同比增长13.1%。

——对外承包工程新签大项目增多。1—8月，新签合同额在5000万美元以上的项目462个，合计1114.5亿美元，占新签合同总额的82.6%，其中上亿美元项目265个，较上年增加7个。

——部分行业对外承包工程走势良好。1—8月，一般建筑、石油化工、水利建设类项目新签合同额增长较快，其中，一般建筑类新签合同额341.5亿美元，同比增长41.9%；石油化工类新签合同额116.3亿美元，同比增长36.2%；水利建设类新签合同额36.2亿美元，同比增长73.2%。

此外，针对中欧投资协定谈判问题，高峰表示，今年以来，中欧双方克服疫情影响，加快谈判节奏，已经举行了6轮正式谈判，文本和清单谈判均取得积极进展。在第八次中欧经贸高层对话中，双方确认了在公平竞争议题上取得的重大进展。这也意味着谈判整体进程又向前迈了一大步。双方将继续保持谈判的良好势头，聚焦余下的文本问题和市场准入问题，积极务实地探讨解决方案，使协定早日惠及双方企业和投资者。

(责编：李都也(实习生)、李栋)