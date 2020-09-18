从量增走向质升 数字经济对GDP增长贡献率达67.7%

2019年数字经济增加值达35.8万亿元，占GDP比重达36.2%，对GDP增长贡献率达67.7%，数字经济结构持续优化，产业数字化增加值占整个数字经济比重高达80.2%。
昨日，国新办举行数字中国建设峰会新闻发布会。国家互联网信息办公室副主任杨小伟介绍，近三年来，数字中国建设取得长足进展。2019年各地区、各部门信息化发展成效不断显现，数字中国建设从量的增长向质的提升趋势更加明显。
近年来，我国信息基础设施建设迈出新步伐。IPv6规模部署取得长足进步，到去年年底，全国IPv6活跃用户数达2.7亿，已分配IPv6地址用户数达13.92亿。5G商用全面提速，到去年年底已开通5G基站13万个。7月31日，北斗三号全球卫星导航系统正式开通运行，全球范围内定位精度优于10米，北斗卫星核心部件国产化程度达百分之百。北斗相关产品已覆盖120多个国家和地区。创新驱动发展战略得到深入实施，2019年全球创新指数中，我国上升3个名次，排在全球第14位，连续4年保持上升势头，信息技术创新取得新进步。
杨小伟介绍，数字经济发展迈上新台阶。2019年数字经济增加值达35.8万亿元，占GDP比重达36.2%，对GDP增长贡献率达67.7%，数字经济结构持续优化，产业数字化增加值占整个数字经济比重高达80.2%，推动我国产业实现高质量发展。数字惠民便民取得新成效。我国电子政务发展水平显著提高，电子政务发展指数国际排名从2018年的第65位提升到第45位。网络扶贫信息服务体系在全国基本建成。数字乡村战略全面开始实施。为残疾人平等参与社会搭建桥梁，主要电商平台上残疾人网店超过17万家，销售额近300亿元。
记者还从发布会上获悉，第三届数字中国建设峰会将于10月12日到14日在福州召开。峰会突出人工智能、大数据、云计算、区块链等数字技术的发展应用，安排了一系列精彩纷呈的活动。
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