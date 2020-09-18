国庆黄金周有望迎来旅游消费高峰 机票预订猛增2倍多

本报讯（记者 潘福达）在国内疫情稳定、国庆中秋连休8天的利好因素下，国庆黄金周有望迎来旅游消费高峰。昨天，携程发布“国庆黄金周旅行热力地图”，根据搜索预订数据，国庆期间机票、酒店、景区等预订数据一直呈递增态势。
截至9月中旬，今年国庆期间主要航线机票预订量环比增长已超200%，火车票出票量明显增长。8天长假让旅客有了更大的拼假选择空间，从机票搜索量级看，旅客需求已恢复至去年同期的九成。从目前预订时间分析，国庆期间将存在4段出行需求高峰，分别是9月26日、9月29日至30日、10月3日至5日、10月8日至11日。
热门航线方面，上海-北京、成都-北京、上海-成都等最为热销；火车热门线路方面，深圳-广州、长沙-广州、成都-重庆等热度最高，不少线路“一票难求”。
去哪儿网昨天发布的《2020年“十一”长假景区预订报告》显示，“十一”期间景区搜索量较8月底增长11倍，自然风光、文化古迹、世界遗产、动物园、主题乐园成为搜索热度最高的五类景区。10月3日各景区将迎来国庆长假的人流最高峰，北京故宫、成都大熊猫繁育基地、上海迪士尼乐园等景区热度最高。
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