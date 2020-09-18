千家景区免票 “十一”出游迎来预订高峰

“‘十一’全国有近1000家景区将免费开放”的消息持续登上微博热搜，提前催热了旅游预订市场。9月17日，北京商报记者从携程、去哪儿网、马蜂窝、飞猪等多家OTA拿到的最新“十一”旅游预订数据显示，随着越来越多景区宣布在长假期间免费或推出各种优惠折扣，近期各平台上交通、住宿、景区门票预订及搜索量等相关产品热度都出现了快速增长，部分OTA“十一”期间景区相关产品的搜索量环比涨幅更是高达11倍，一些平台上高星酒店预订均价更是同比上涨两成多，景区周边酒店开始出现“一房难求”的现象。多家旅游企业负责人表示，目前我国已进入“十一”假期旅游预订高峰期，从订单情况来看，国庆假期国内旅游市场有望迎来今年以来最大规模的出游潮。

免票、折扣带火景区游

国庆、中秋连休8天的消息一经发布，国内的旅游市场就迅速被点燃。据多家OTA披露信息显示，目前“十一”假期相关产品已进入预订高峰期，尤其是近期全国近1000家景区纷纷宣布将实行的门票免费、折扣政策，更为旅游需求加速释放添了一把柴。

“进入9月以来，全国景区门票关注热度持续走高，自然风光、文化古迹、世界遗产、动物园、主题乐园已成为消费者搜索‘十一’出行目的地热度最高的5类景区。”去哪儿网总裁勾志鹏介绍。携程方面也表示，目前在该平台上，自然风景类景区受欢迎度最高；而各类主题乐园类、动植物园类景区，则因青年群体、亲子家庭的出游热带动预订升温；此外，当前室内场馆、博物馆也很受游客欢迎，预订难度快速提升。而从具体景区来看，飞猪披露统计数据显示，上海迪士尼度假区、珠海长隆海洋王国、玉龙雪山、大理古城、广州长隆野生动物世界、丽江古城、蜈支洲岛、九寨沟风景名胜区是该平台上的国庆假期热门景区。

携程相关负责人告诉北京商报记者，根据景区搜索热度与预订数据分析，按照景区限流、提前预约等要求，8月下旬国庆景区门票销售已开始起量，预计将在本周迎来预订高峰，部分热门景区需可能提前一周就进行预约。其实，就在9月17日，文旅部也通过其微信公众号发布了《关于做好2020年国庆节、中秋节文化和旅游假日市场工作的通知》，提出要完善防控机制，落实防控措施，督导A级旅游景区按照“限量、预约、错峰”要求，完善门票预约管理制度。

马蜂窝统计信息还进一步显示，在该平台上，“十一”假期期间，年轻游客最关注的国内游目的地前十名分别为成都、西安、重庆、三亚、长沙、青岛、上海、杭州、厦门和南京；具体到景点玩乐上，成都的大熊猫繁育研究基地成为了黄金周期间旅游热度最高的景点之一。马蜂窝相关负责人介绍，根据平台订单数据分析，今年“十一”长假的首个出游小高峰将在9月26日提前开启，不少游客都计划通过请4天假开启一场长达10多天的旅行。而出行峰值或将在9月30日和10月1日到来。

旅游产品预订攀高峰

“在景区游览需求热度不断走高的带动下，民宿、酒店等相关产品的预订进入高峰期。”勾志鹏告诉北京商报记者，景区+酒店、景区+民宿为代表的预订形式成为今年“十一”期间的主流旅游消费趋势。往年，国庆假期酒店、民宿的预订分布多集中在城市商业区等区域，而今年，热门景区周边的酒店、预订则更受游客们青睐。

去哪儿网数据显示，以山西、山东为例，这两地在发布景区门票减免政策后，不仅门票整体销量相较前一月分别增长了2.1倍、1.3倍，而且当地的民宿预订也分别出现了环比1.5倍、1.1倍的上涨。此外，湖北省推出门票减免政策后，周边酒店搜索量也较前一周增长四成，民宿搜索量增长近七成。勾志鹏透露，目前，去哪儿网上“十一”期间八达岭长城、兵马俑、四川峨眉山、成都大熊猫繁育研究基地、上海迪士尼乐园等热门景区周边3公里区域酒店搜索量较去年同期增长六成，民宿搜索量增长四成，其中，10月1日-3日，多家酒店已出现了房间售罄的情况。

而放眼全国，携程相关负责人表示，目前国内高星酒店都已进入预订高峰。其中，上海、三亚、成都等地“热力”靠前，在增长幅度方面，拉萨酒店预订量增幅最大，订单量同比增幅超过600%。“旅游市场全面复苏已然到来，目前，携程上高星酒店预订均价稳步回升，上海高星酒店均价已比去年同期上涨超过20%，湖州、敦煌、张掖、黄山、丽水等地，酒店已出现房间预订紧张的情况。”携程相关负责人表示。

除了住宿外，各平台数据显示，“十一”假期交通产品预订也在如火如荼地进行，其中，部分OTA上机票预订热度已恢复至去年同期的九成左右。具体来说，在携程上，上海-北京、成都-北京、上海-成都等航线最为热销，因此，上海、北京、成都、广州、深圳、重庆、西安、昆明、杭州等地出发、到达的机票票价、预订难度也水涨船高。而在火车线路方面，北京、上海、成都、广州、深圳、杭州等地车票销量和预订难度都相对较高，不少线路甚至出现了一票难求的现象。

年内最大规模出游潮读秒

“从目前的情况看来，‘十一’假期，国内各目的地将迎来今年以来最大规模的出游潮，特别是长线跨省旅游预计热度将创新高。”携程相关负责人表示。飞猪方面也认为，“十一”期间平台上跨省游预订量较暑期已增长20%，表明长线出游市场正稳步恢复。

值得注意的是，多家OTA负责人都提出，从当前的预订情况来看，定制游、私家团、自驾游将成为国内游客黄金周出游的主要选择，与往年同期存在明显差异。马蜂窝旅游研究中心负责人冯饶介绍，今年国庆假期，不少游客都选择自驾前往内蒙古、云南和西部省市开启长线自驾之旅。数据显示，马蜂窝上“国庆自驾游”搜索热度周环比上涨153%。与此同时，该平台上，国庆假期定制游订单也较去年同期上涨24%。“定制游虽然是旅游市场上的新生品类，但相比跟团游，定制游确实可以让旅行体验更加个性化，行程安排的灵活性也更高。专业的服务团队可以帮助游客制定行程、选择产品，节省大量查找和制作攻略的时间成本。疫情之下，国内游客越发愿意选择这类产品。”冯饶表示。

无独有偶，上述携程相关负责人也表示，今年国庆假期跟团游市场最大的变化，就是私密的小团更受欢迎，据统计，目前国庆私家团预订人数同比增长122%。丽江、呼伦贝尔、兰州、西宁、银川、贵阳、三亚、呼和浩特、稻城、九寨沟是该平台上目前人气较高的私家团目的地。北京商报记者 蒋梦惟

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