大股东资金占用遭追问 *ST围海烦心事不断

北京商报讯（记者 董亮 马换换）曾上演11名高管集体辞职、子公司失控、抢公章戏码的*ST围海（002586），公司烦心事不断。9月17日，*ST围海收到了深交所下发的问询函，要求公司就大股东资金占用、对上海千年失控等诸多问题进行说明。

据了解，*ST围海曾于今年4月20日收到了宁波证监局下发的《监管提示函》，主要涉及事项为公司可能涉嫌存在资金通过上市公司项目部员工或劳务公司等中间方被控股股东围海控股及相关方占用的情况，涉及发生金额初步达5.02亿元。对此，深交所要求*ST围海补充披露截至回函日上述资金占用自查情况进展，是否存在新增资金占用情形，后续工作安排及公司拟采取的应对措施。

今年以来，*ST围海大股东资金占用、违规担保事件一直是市场关注的重点。为了解决这些问题，*ST围海控股股东目前也在自救，筹划重整。今年8月底，*ST围海披露称，公司控股股东围海控股以“无法清偿到期债务”“资产已经不足以清偿全部债务”“已经明显缺乏清偿能力”“具有重整挽救价值，且重整具有较高的可行性”为由，向宁波市中级人民法院提交了重整申请书。

除了上述事件之外，*ST围海对控股子公司上海千年失控一事也是深交所关注的重点。根据*ST围海披露的2020年半年报显示，因新任董、监事无法进入上海千年履职，对方拒绝提供财务数据导致公司无法知晓其财务状况和经营成果等原因，公司对上海千年失去控制，所以公司未将其纳入本报告期合并报表范围。深交所要求*ST围海说明报告期末公司对上海千年调出合并报表范围的具体会计处理及依据。

另外值得一提的是，*ST围海董事张晨旺称无法保证公司半年度报告内容的真实、准确、完整，给出的主要理由是，认为报告中“公司对上海千年失去控制”相关情况表述较为片面，公司和上海千年现任管理层对上海千年临时股东大会的召集和结果的合法性双方存在较大分歧。

对此，深交所也要求*ST围海说明董事张晨旺作出上述异议声明的具体原因及依据，已获取的具体资料内容，是否已履行了勤勉尽责义务，是否在认真审查定期报告基础上出具书面意见。

资料显示，*ST围海在2011年6月登陆A股市场，彼时公司被称为“中国海堤建设第一股”。但历经数年发展，*ST围海昔日辉煌早已不再。2019年，由于公司计提商誉减值准备及其他应收款坏账准备，*ST围海出现了上市以来首次亏损，当年巨亏14.2亿元。根据*ST围海披露的2020年半年报显示，公司在今年上半年净利仍亏损3064万元。

此外，由于立信会计师事务所对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，*ST围海在今年5月6日起被实施了退市风险警示。针对相关问题，北京商报记者致电*ST围海董秘办公室进行采访，对方工作人员表示“一切以公司公告为准”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)