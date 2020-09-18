承诺期刚过标的业绩就暴跌 三丰智能并购存疑

北京商报讯（记者 董亮 马换换）通过并购上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司（以下简称“鑫燕隆”）100%股权，三丰智能（300276）业绩自2017年开始就实现突破式增长。但令投资者未曾料到的是，业绩承诺期刚过，鑫燕隆就出现“变脸”，公司今年上半年实现净利3792.56万元，同比大降73.19%。而这种情况也引发了监管部门的关注，深交所就相关问题于9月17日晚间向三丰智能下发了问询函。

据了解，2017年三丰智能以发行股份及支付现金的方式斥资26亿元购买了鑫燕隆100%股权，鑫燕隆2017-2019年实现扣非后归属净利润分别约为1.83亿元、2.19亿元、2.6亿元，业绩承诺完成率分别为101.55%、100.62%、100.79%，连续三年业绩精准达标。通过收购鑫燕隆，三丰智能的业绩表现也一改往年颓势，在2017-2019年实现归属净利润分别约为6474万元、2.35亿元、2.71亿元，分别同比上涨335.52%、263.74%、15.25%。

但遗憾的是，标的鑫燕隆亮丽的业绩表现并未维持下去，2019年业绩承诺期刚过，公司今年上半年净利就出现了大幅下滑。数据显示，在今年上半年鑫燕隆实现净利润约为3792.56万元，同比下降73.19%。

在深交所下发的问询函中，要求三丰智能结合市场环境、行业发展情况、竞争格局、市场地位、生产经营情况等，说明业绩承诺期结束后鑫燕隆业绩大幅下滑的具体原因，其业绩变化趋势是否与同行业可比公司一致。

鑫燕隆上半年业绩大降一事还引发了深交所对该公司以往业绩真实性的怀疑，要求三丰智能说明承诺期内鑫燕隆业绩披露是否真实、准确，核实是否存在提前确认收入或延后确认费用调节利润情形，是否存在销售退回情形，是否存在虚增鑫燕隆利润情形；此外还要求三丰智能报备鑫燕隆近一年又一期前十大客户相关销售合同、出库单、验收单、资金流水等资料。

另外需要指出的是，2017年收购鑫燕隆时，三丰智能形成大额商誉20.68亿元，以前年度及报告期内上市公司均未对收购鑫燕隆形成的商誉计提减值准备。对此，深交所要求鑫燕隆说明报告期未计提商誉减值准备的原因及合理性，核实以前年度商誉减值计提是否充分，相关会计估计和会计处理是否符合《企业会计准则》的规定，分析公司未来是否存在大额商誉减值的风险。

针对相关问题，北京商报记者致电三丰智能董秘办公室进行采访，不过未有人接听。

伴随着鑫燕隆上半年净利骤降，三丰智能的业绩表现也不理想。财务数据显示，在今年上半年三丰智能实现营收、净利双降，其中报告期内实现营业收入约为7.05亿元，同比下降27.99%；对应实现归属净利润约为3624万元，同比下降73.4%。

据了解，三丰智能主要从事智能装备的研发设计、生产销售、安装调试与运维服务，截至9月17日收盘，公司最新股价5.94元/股，总市值为85.02亿元。

(责编：李都也(实习生)、李栋)