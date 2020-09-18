美日英央行按兵不动 全球延续宽松潮

北京时间9月17日，美联储、日本央行、英国央行在同一天公布利率决议，同时选择了按兵不动，维持当前利率不变，并将当前的宽松货币政策延续下去。这在市场的意料之中，当前市场环境承压、经济恢复尚需时日，宽松的货币政策是各国央行唯一也是必须的选择。

意料之中，美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在0-0.25%之间，符合市场之前的普遍预期。这是美国2020年总统大选前最后一场美联储公开市场委员会会议。

在会后的声明中，美联储给出了按兵不动的理由：持续的公共卫生危机将在短期内严重影响经济活动、就业和通货膨胀，并在中期对经济前景构成相当大的风险。近几个月美国经济活动和就业有所回升，但仍远低于年初水平。同时，需求疲软和油价大幅下跌抑制消费者价格攀升。未来，经济发展将在很大程度上取决于疫情发展。

同时，声明还反映了美联储新的长期政策框架。由于通胀率持续低于2%长期通胀目标，美联储联邦公开市场委员会将允许通胀率在一段时间内略高于2%，以实现长期通胀预期保持在2%。

因此，美联储表示将维持宽松的货币政策立场，直至实现通胀目标和充分就业。美联储将在未来几个月以不低于目前的速度增持美国国债和机构抵押贷款支持证券，以维持市场平稳运行并营造宽松的金融环境。

在美联储发声8小时之后，日本央行和英国央行的最新利率决议也如期而至。9月17日上午，日本央行公布利率决议，其表示将基准利率维持在-0.1%不变，预计短期和长期政策利率将维持在当前或更低水平，符合市场预期。此外，日本央行维持ETF年度购买量在12万亿日元不变，并重申不设限制地购买日本国债。

而在北京时间9月17日晚间，英国央行也做出了同样的决定，将基准利率维持在0.1%不变。

与美联储不同的是，此次是自8月下旬首相安倍晋三辞职以来日本央行的首次利率决议，这也引发了外界的猜测，日本央行会采取更宽松的政策，以缓解新冠肺炎疫情对经济的冲击。

对于这一问题，日本央行行长黑田东彦表示，由于7月以来确诊病例增加抑制消费，经济能否顺利恢复仍存在很大不确定性。日本央行将密切关注疫情对经济的冲击，如果有必要，将毫不犹豫地继续推出进一步宽松措施。

在美联储和日本央行的表态中，持续的宽松无疑是未来一段时间货币政策的重点。毕竟，在决定货币政策时，当前的经济数据以及前景是关键。

在当天发布的最新声明中，美联储预计2020年美国经济将萎缩3.7%，较6月大幅调高了2.8个百分点。不过，美联储将2021年美国经济增长预期下调了1个百分点至4%，并预计2022年美国经济增长3%，比6月的预测低0.5个百分点。

而就在上周，日本内阁府则公布了修正后的二季度GDP数据，环比下降7.9%，按年率计算下降28.1%，为有可比数据以来最大降幅。对于前景，日本经济研究中心则预计，日本经济要到2024年4月开始的财年才能恢复至疫情前的水平。根据该智库的预测，截至明年3月的2020财年GDP将萎缩6.8%，超过日本央行预测的4.7%，之后的复苏将是缓慢的，美国和其他主要出口市场疫情相关的疲软将是拖累经济增长的最大因素。

在经济压力之下，美联储和日本央行早就加入了宽松的阵营。自新冠肺炎疫情在美国暴发以来，美联储已多次出台货币宽松政策支撑美国经济，包括降息、无限量化宽松等。与此类似，日本央行将维持为应对新冠疫情而采取的各种宽松政策，支持企业融资，通过购买资产维护金融市场稳定。

值得注意的是，在美联储目前的表态中，这一宽松利率仍将持续下去。美联储联邦公开市场委员会17名成员一致认为，联邦基金利率目标区间在2020年和2021年将维持在0-0.25%的超低水平。多数官员预测，这一利率区间将保持到2023年不变。北京商报综合报道

(责编：李都也(实习生)、李栋)