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人民币中间价上调150点 创16个月新高

2020年09月18日08:15  来源：经济参考报
 

　　继16日重返6.8元上方后，中国外汇交易中心数据显示，17日人民币对美元汇率中间价再度调升150点报6.7675元，升值至2019年5月9日以来最高。当日外汇市场上，人民币对美元即期汇率盘中继续上扬，在岸和离岸价格盘中一度双双升破6.76元，续创本轮升值新高，最终在岸尾盘收跌报6.7659，较上一交易日官方收盘价跌46点。

　　业内人士表示，本轮人民币汇率升值有基本面改善的支撑，亦有海外流动性泛滥、美元汇率高位调整、中外利差扩大等因素推动，尤其是基本面对人民币汇率运行提供的方向性支撑不断增强，有望比前几轮阶段性升值行情走得更远。中国民生银行首席研究员温彬指出，人民币汇率是中国经济基本面的反映，短期来看，中国经济持续回升，国际投资者看好资本市场，外资持续流入，这些因素预计会进一步推动人民币升值。而汇率稳定有助于经济和金融稳定，两者相辅相成。要稳步有序扩大金融市场开放，完善人民币汇率形成机制，促进人民币国际化，长期来看，人民币汇率会保持在均衡合理的水平。

　　伴随人民币汇率走强，外资也有望继续加速流入。截至8月末，境外机构累计持有中国债券2.80万亿元，较7月末增加1304亿元。京东数字科技首席经济学家沈建光认为，在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的背景下，人民币保持强势，更有助于扩大内需、做强国内市场并吸引外资长期流入。渣打银行表示，预计到2021年将有更大规模的资金流入，总计约在2万亿元人民币，同时，当前美欧市场的债券利率极低，而中国国债约3％的收益率对国际投资者也具有很强的吸引力。

　　国金证券研报认为，中国的资本市场开放步伐在加速，叠加MSCI不断提高A股比重，在人民币升值的背景下，北上资金加速流入A股。中国本轮复苏领先全球意味着市场预期、情绪和风险偏好未来将会持续上升，汇率持续升值对市场预期和情绪向好形成正反馈，从而对A股形成支撑。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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