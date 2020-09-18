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富时罗素纳A调整今起生效 年内外资净流入超1100亿元

2020年09月18日08:16  来源：经济参考报
 

　　根据此前国际指数编制公司富时罗素公布的旗舰指数2020年8月的季度审议结果，富时罗素的旗舰指数富时全球股票指数系列本次将总共新纳入150只中国A股，其中包括12只大盘A股，19只中盘A股，114只小盘A股和5只微盘A股。同时，本次调整有2只A股被剔除指数。以上变动将于9月18日收盘后（9月21日开盘前）正式生效。

　　今年6月，富时全球股票指数系列中A股的纳入因子从17.5%升至25%，标志着富时罗素公布的A股纳入进程的第一阶段完成。富时罗素亚太区指数政策负责人表示，富时罗素第一阶段的A股纳入获得良好反响，9月之后将考虑下一步纳入计划。业内人士则指出，根据指数调整的历史经验来看，被动型资金为了尽可能减少对于指数的追踪误差，通常会在调整正式生效前的最后一个交易日进行调仓，往往会看到当日盘中权重变动较大个股成交放大。也就是说，新进入指数的公司在9月18日可能引来全球范围内的资金被动买入。

　　数据显示，2020年以来，尽管经历了全球金融市场剧烈波动，外资对于A股市场仍然呈现不断加大配置的趋势。WIND统计数据显示，2020年以来，互联互通机制下的沪股通和深股通累计净流入资金达到了1130.55亿元，其中沪股通净流入199.25亿元，深股通净流入931.30亿元，这也使得自开通以来北上资金净流入规模达到了11065.32亿元，其中沪股通净流入5532.36亿元，深股通净流入5532.95亿元。

　　证监会副主席方星海日前指出，截至今年9月3日，境外投资者通过沪深港通持有我国股市的股票市值2.01万亿元，在A股流通市值的比重是3.28%，如果加上QFII和RQFII的持股，所有外资持有我国流通股市值的比重是4.69%。方星海表示，与日韩等股票市场中外资持股占比超30%以上相比，我国资本市场中外资持股占比还是很小，对外开放引入境外资金进入我国股票市场还有很大的潜力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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