商务部：前8月非金融类对外投资4804亿元

商务部17日发布数据显示，2020年1月至8月，我国对外非金融类直接投资4804.5亿元人民币（折合684.8亿美元），同比下降2.6%。对外承包工程新签合同额9469.4亿元人民币（折合1349.7亿美元），同比增长7.3%；完成营业额5581.1亿元人民币（折合795.5亿美元），同比下降10.2%。

商务部新闻发言人高峰表示，今年前8个月我国对外投资主要有以下特点：一是对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进。我国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资118亿美元，同比增长31.5%。对“一带一路”沿线国家新签承包工程合同额729.5亿美元，完成营业额460.2亿美元。

二是地方企业对外投资有所增长。地方企业对外非金融类直接投资492.7亿美元，同比增长5.1%。

三是对外承包工程新签大项目增多。新签合同额在5000万美元以上的项目462个，合计1114.5亿美元，占新签合同总额的82.6%。

四是部分行业对外承包工程走势良好。一般建筑类新签合同额341.5亿美元，同比增长41.9%；石油化工类新签合同额116.3亿美元，同比增长36.2%；水利建设类新签合同额36.2亿美元，同比增长73.2%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)