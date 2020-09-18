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证券业协会：券商8月净利环比下降超50%

孙韶华

2020年09月18日08:17  来源：经济参考报
 

近日，中国证券业协会向各家券商公布了证券公司2020年8月财务经营情况。8月份，证券公司全行业（约134家券商，去年131家）实现营收374.91亿元，同比增40.04%；实现净利140.57亿元，同比增47.36%。不过，券商8月业绩环比则出现了较大下降，营收合计环比下降42.46%，净利润环比下降52.77%。其中，证券投资收益环比下降65.13%，成为业绩的主要拖累。

证券业协会数据显示，全行业代理买卖证券业务净收入（含交易单元席位租赁）119.30亿元，环比下降28.99%；证券承销与保荐业务净收入69.01亿元，环比下降3.83%；财务顾问业务净收入6.33亿元，环比增1.93%；受托客户资产管理业务净收入20.44亿元，环比下降9.63%；证券投资收益94.61亿元，环比下降65.13%。

招商证券非银团队认为，政策助力券商进入新一轮发展周期。资本市场政策红利不断，包括并购重组松绑、再融资新规、证券公司股权管理推动分类监管、创业板注册制改革等。监管资源倾向龙头券商，行业集中度继续提升。此外，居民资产增加权益配置，证券公司财富管理业务和机构业务都将面临重要机遇期。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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