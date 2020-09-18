新西兰第二季度经济创纪录下滑

新西兰统计局17日发布的统计数据显示，受新冠疫情影响，今年第二季度新西兰国内生产总值（GDP）经季节调整后环比下降12.2%，为有史以来最大季度降幅。
至此，新西兰经济已连续两个季度负增长，从而陷入技术性衰退。今年第一季度，新西兰经济环比下滑1.6%。
新西兰财政部当天表示，虽然新西兰政府出台的纾困措施有助于在短期内减轻疫情对经济的冲击，但巨额债务和疫情带来的持续破坏将给全面复苏增加难度。
有分析人士认为，随着经济活动逐步恢复，企业陆续复工复产，第三季度新西兰经济有望显著反弹。
（卢怀谦 郭磊）
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