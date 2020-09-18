得益于不断扩大对外开放 中国成为德国第一大出口市场

原标题：中国成为德国第一大出口市场

商务部新闻发言人高峰17日介绍，中国和德国长期互为各自所在地区最重要的贸易伙伴。根据德方统计，2016年以来，中国成为德国在全球最大的贸易伙伴，今年二季度，中国成为德国第一大出口市场。

高峰在商务部当天举行的网上例行新闻发布会上说，中德贸易的快速发展，既得益于两国双边关系良好、经济优势互补，也得益于中国不断扩大对外开放。中德贸易发展的格局，是两国企业按照市场化原则和世贸组织规则合作共赢的结果，满足了双方的市场需求。

高峰表示，新冠肺炎疫情发生以来，中德积极开展医疗物资合作，加强宏观经济政策协调，为人员和货物跨境流动提供便利，为中德贸易的平稳发展创造了有利条件。9月14日晚，中德欧领导人举行视频会晤，为下阶段中欧关系发展指明了方向。我们愿与德方共同努力，认真落实好领导人达成的重要共识，推动中德和中欧经贸合作提质升级，释放更多发展机遇，为全球经济复苏注入新的动力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)