中国对外直接投资逆势而上 显著支撑全球经济

本报记者 赵姗

9月16日，商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布《2019年度中国对外直接投资统计公报》（以下简称《公报》），《公报》显示，2019年中国对外直接投资1369.1亿美元，流量规模蝉联全球第二。接受中国经济时报记者采访的专家表示，中国对外直接投资逆势而上，保持了平稳健康发展，对全球经济贡献显著。2020年，“一带一路”沿线国家仍将是我国对外直接投资的重要目的地。企业“走出去”须增强合规风控意识；要高度重视海外资产安全和投资权益保护。

“一带一路”沿线国家仍将是我国对外直接投资的重要目的地

商务部国际贸易经济合作研究院世界经济研究所助理研究员屈军对本报记者表示，从《公报》公布的数据来看，一是“一带一路”倡议释放开放合作红利。在当前全球贸易保护主义日益加剧的背景下，2019年我国对“一带一路”沿线国家投资不降反升并实现稳步增长，沿线国家的认同感、获得感和参与度不断增强，印证了“一带一路”倡议是一项充满智慧和前瞻性的战略部署，是应对全球贸易保护主义和单边主义的重要手段。二是我国对外直接投资规模和质量稳步提升。我国对外投资领域、主体和方式的多元化，投资产业结构的持续优化，体现了我国对外直接投资正迈入高质量发展阶段。

“受逆全球化和贸易保护主义的影响，叠加新冠肺炎疫情的冲击，全球投资环境恶化，我国对外直接投资遭受直接负面冲击。

展望2020年，预计中国对外直接投资流量将平稳下降，‘一带一路’沿线国家仍将是我国对外直接投资的重要目的地。”屈军说。

屈军建议，首先，企业“走出去”需增强合规风控意识。贸易投资规则复杂化使得我国企业海外投资合规风险显著增加，中国对外直接投资将面临更为严密审查。其次，高度重视海外资产安全和投资权益保护。新时期，从企业角度看，在全球投资环境充满不确定性，我国企业对外直接投资应保持理性且审慎态度。从政府角度看，我国应高度重视海外资产安全保护的顶层设计，积极参与国际投资规则制定和调整，借鉴部分发达经济体的保护经验，进一步完善对外投资风险防控体系。

中国对外直接投资仍将持续健康发展

赛迪研究院产业政策法规所智能制造政策研究室主任郧彦辉对本报记者表示，2019年，中国对外直接投资的亮点主要表现为三个方面。

一是对全球经济的支撑作用更加显著。2019年，世界经济增长乏力，保护主义、单边主义不断蔓延，国际投资者信心不足，国际投资不确定性显著上升。而中国对外直接投资逆势而上，依然保持了平稳健康发展，对全球经济的拉动作用更大，贡献更加显著。二是对“一带一路”投资保持稳固健康发展，投资合作有序推进。中国与“一带一路”沿线国家的投资合作优势不断凸显，为中国国际合作开拓了新空间，催生世界产业发展新格局。三是与东道国共赢局面更加显著。2019年，中国超七成投资流向租赁和商务服务、制造等境外行业，中国对外直接投资不仅促进了国内产业结构的调整，优化了产业链、价值链的全球布局，而且推动了东道国的产业发展，形成共同发展局面。

“短期内，考虑到国外新冠肺炎疫情、中美关系以及发达国家不断收紧外商投资审查政策等因素，中国对外投资难免会受到一定影响。从长期来看，中国对外直接投资仍将持续健康发展，与‘一带一路’国家的投资合作将进一步拓展，助力中国形成全面开放新格局。”郧彦辉说。

商务部国际贸易经济合作研究院副研究员李洪涛对本报记者表示，《公报》显示，2019年，中国对亚洲直接投资在同期流量占比最大，欧洲为投资增幅最大地区，中国对“一带一路”沿线国家投资稳健增长。

李洪涛认为，未来，全球投资恢复仍存在巨大风险，我国对外直接投资将面临更严峻的考验，对外投资总量和分布将受到各国投资政策变化的巨大影响，区域分化进一步加剧。

(责编：李都也(实习生)、李栋)