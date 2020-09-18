人民网>>财经

美联储继续维持宽松 预计市场震幅不会太大

刘慧

2020年09月18日08:23  来源：中国经济时报-中国经济新闻网
 

美联储发布9月议息会议声明，维持基准利率为0%-0.25%区间，保持超额准备金利率0.1%不变，符合市场预期。经济合作与发展组织（OECD）9月16日上调了对全球经济前景的展望，因为中国和美国2020年上半年经济表现好于预期，预计今年全球经济将下滑4.5%，明年将增长5%，与6月份的预测相比大有改观，同时表示，“决策官员不要过快收紧政策。”

美联储承诺支持经济复苏，所有17名委员都表示，预计利率至少到2021年底都会保持在近零水平；有13名委员预计，维持利率至2023年不变。这意味着，美联储或在未来3年内持续维持在近零利率水平。

美联储维持宽松是对美国经济看好的表现

美联储表示，将维持近零利率，直到有证据显示劳动力市场呈现紧俏势头，同时通胀率上升到2%。据美国媒体报道，美国经济在4月份触底，自此以后，尽管新冠肺炎疫情再度抬头，美国经济每个月都有所改善，经济保持复苏势头。但美国经济要完全恢复元气可能会更加困难，美国股市的跌势似乎预示了这一点。

国务院发展研究中心金融研究所副所长、研究员张丽平对中国经济时报记者表示，美联储维持基准利率为0%-0.25%区间，短期市场会有些负面影响，但与上调2020年增长预期结合来看，美联储维持现有的宽松力度，也是对美国经济看好的一种表现。美国经济走势是影响市场的长期因素，如果确实好于之前预期，市场震荡幅度不会太大。

OECD称，中国和美国上半年经济表现好于预期，加上各国政府采取大规模应对措施，是推动其上调全球经济前景展望的原因，但多国2021年底时的产出仍将低于2019年底的水平，并远低于疫情大流行前的预期。

浙商证券宏观团队认为，美联储继续维持宽松导向，美股在美国大选前的流动性环境无忧。鲍威尔会后声明未传递进一步增量宽松讯息，仅呼吁在财政领域需要更多支持，可能导致投资者期待增量宽松式前瞻指引的希望落空。

年内美元指数将继续小幅下探

美联储全面上调了2020年经济数据预测中值，有机构分析，这表明美国疫后经济复苏持续超预期。

广发宏观联席首席分析师张静静表示，此次会议，美联储上调了平均经济增长和通胀预期，并调降失业率预期。尽管对经济形势更为乐观，但鲍威尔提到两点：“疫苗出现前经济仍有诸多不确定性，目前经济恢复有赖于财政刺激。”“不确定性”意味着货币政策仍处于宽松阶段，未来两年美股走势与大选结果有关。当前多数风险资产的积极表现与美联储货币政策有关，这意味着，在特朗普连任的情形下，未来两年多数资产表现或相对稳定。但若拜登当选美国总统，2021年底前后，美股等风险资产就存在较大的调整风险。

美联储预计，2020年实际GDP同比增速为-3.7%，高于6月会议的-6.5%，同时小幅下调2021年至2022年的增长预测（2021年为4.0%，2022年为3%），长期增长预期由1.8%上调至1.9%，略好于市场预期。

中信证券高级海外宏观分析师崔嵘表示，美联储大幅下修2022年至2023年失业率预测至4.6%和4.0%，且2023年失业率已低于中性失业率水平。此次长期失业率的下修幅度明显好于预期，意味着美联储对两年之后就业市场的大幅改善比较有信心。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

发改委：投资增速逐月回升向好 连续5个月保持正增长　　人民网北京9月16日电（许维娜）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，今年以来，投资增速一度出现大幅下滑情况。1—2月份，投资下降24.5%。2月份以来，按照党中央决策部署，各地方、各部门统筹…【详细】

财经

发改委：蔬菜市场供应有望在短时间内恢复　　人民网北京9月16日电（记者毕磊）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，从8月份数据看，蔬菜价格环比上涨6.4%，主要原因是受强降雨、洪涝等不利天气影响，加之夏秋交替、蔬菜换茬，部分地区出…【详细】

财经

胡润百富《2020中国互联网保险中介服务平台Top10》发布　　2020年9月16日，胡润研究院发布了《2020中国互联网保险中介服务平台Top10》，按照近两年来互联网平台在保险中介领域的市场实力和创新能力，评选出了中国10强互联网保险中介服务平台，腾讯旗下保险代理平台微保位列榜首，蚂蚁集团旗下蚂…【详细】

财经

麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？　　服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】

财经

8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上　　人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved