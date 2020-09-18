美联储继续维持宽松 预计市场震幅不会太大

美联储发布9月议息会议声明，维持基准利率为0%-0.25%区间，保持超额准备金利率0.1%不变，符合市场预期。经济合作与发展组织（OECD）9月16日上调了对全球经济前景的展望，因为中国和美国2020年上半年经济表现好于预期，预计今年全球经济将下滑4.5%，明年将增长5%，与6月份的预测相比大有改观，同时表示，“决策官员不要过快收紧政策。”

美联储承诺支持经济复苏，所有17名委员都表示，预计利率至少到2021年底都会保持在近零水平；有13名委员预计，维持利率至2023年不变。这意味着，美联储或在未来3年内持续维持在近零利率水平。

美联储维持宽松是对美国经济看好的表现

美联储表示，将维持近零利率，直到有证据显示劳动力市场呈现紧俏势头，同时通胀率上升到2%。据美国媒体报道，美国经济在4月份触底，自此以后，尽管新冠肺炎疫情再度抬头，美国经济每个月都有所改善，经济保持复苏势头。但美国经济要完全恢复元气可能会更加困难，美国股市的跌势似乎预示了这一点。

国务院发展研究中心金融研究所副所长、研究员张丽平对中国经济时报记者表示，美联储维持基准利率为0%-0.25%区间，短期市场会有些负面影响，但与上调2020年增长预期结合来看，美联储维持现有的宽松力度，也是对美国经济看好的一种表现。美国经济走势是影响市场的长期因素，如果确实好于之前预期，市场震荡幅度不会太大。

OECD称，中国和美国上半年经济表现好于预期，加上各国政府采取大规模应对措施，是推动其上调全球经济前景展望的原因，但多国2021年底时的产出仍将低于2019年底的水平，并远低于疫情大流行前的预期。

浙商证券宏观团队认为，美联储继续维持宽松导向，美股在美国大选前的流动性环境无忧。鲍威尔会后声明未传递进一步增量宽松讯息，仅呼吁在财政领域需要更多支持，可能导致投资者期待增量宽松式前瞻指引的希望落空。

年内美元指数将继续小幅下探

美联储全面上调了2020年经济数据预测中值，有机构分析，这表明美国疫后经济复苏持续超预期。

广发宏观联席首席分析师张静静表示，此次会议，美联储上调了平均经济增长和通胀预期，并调降失业率预期。尽管对经济形势更为乐观，但鲍威尔提到两点：“疫苗出现前经济仍有诸多不确定性，目前经济恢复有赖于财政刺激。”“不确定性”意味着货币政策仍处于宽松阶段，未来两年美股走势与大选结果有关。当前多数风险资产的积极表现与美联储货币政策有关，这意味着，在特朗普连任的情形下，未来两年多数资产表现或相对稳定。但若拜登当选美国总统，2021年底前后，美股等风险资产就存在较大的调整风险。

美联储预计，2020年实际GDP同比增速为-3.7%，高于6月会议的-6.5%，同时小幅下调2021年至2022年的增长预测（2021年为4.0%，2022年为3%），长期增长预期由1.8%上调至1.9%，略好于市场预期。

中信证券高级海外宏观分析师崔嵘表示，美联储大幅下修2022年至2023年失业率预测至4.6%和4.0%，且2023年失业率已低于中性失业率水平。此次长期失业率的下修幅度明显好于预期，意味着美联储对两年之后就业市场的大幅改善比较有信心。

(责编：李都也(实习生)、李栋)