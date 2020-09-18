商务部：8月份消费品市场实现年内首次正增长

人民网北京9月18日电 （栗翘楚）9月17日，商务部发布1-8月我国消费市场情况。商务部消费促进司负责人表示，8月份，随着我国疫情防控形势持续向好，社会生产和生活秩序总体恢复正常，各类市场主体活力动力不断增强，促进消费政策措施持续发力，消费品市场实现今年以来首次正增长。8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%，增幅较上月回升1.6个百分点；1-8月社会消费品零售总额23.8万亿元，同比下降8.6%，降幅比1-7月收窄1.3个百分点。

一是商品销售增速加快。8月份商品零售额3.0万亿元，同比增长1.5%，增速较上月加快1.3个百分点。其中限额以上单位15大类商品中，有12大类实现同比增长，9大类增速较上月不同程度提高。升级商品消费较快增长，通讯器材、化妆品、金银珠宝、汽车同比分别增长25.1%、19.0%、15.3%和11.8%。基本生活商品消费保持增势，饮料、日用品分别增长12.9%和11.4%。

二是服务消费持续恢复。8月份餐饮收入3619亿元，同比下降7.0%，降幅比上月收窄4个百分点。1-8月餐饮收入2.2万亿元，同比下降26.6%，降幅比1-7月收窄3个百分点。住宿、文化娱乐等服务行业市场活跃度有所提升，商务活动指数均高于57.0%，较上月有不同程度提升。全国快递服务企业业务量达72.4亿件，同比增长36.5%。

三是城乡消费同步转正。8月份，城镇消费品零售总额2.9万亿元，同比增长0.5%，增速较上月回升1.6个百分点；乡村消费品零售额4298亿元，同比增长0.7%，增速回升2个百分点。

四是网络消费高速增长。1-8月全国网络零售额7.0万亿，同比增长9.5%，比1-7月提高0.5个百分点。其中实物商品网上零售额5.9万亿元，同比增长15.8%，增速比上月加快0.1个百分点，占社零总额比重24.6%，比去年同期提高5.2个百分点。

五是消费价格涨幅回落。8月份居民消费价格指数同比上涨2.4%，涨幅较上月回落0.3个百分点。其中消费品价格上涨0.6%，涨幅较上月回落3.7个百分点，服务价格持平；猪肉价格同比上涨52.6%，涨幅较上月大幅回落33.1个百分点。1-8月全国居民消费价格比去年同期上涨3.5%。、

商务部消费促进司负责人表示，当前，我国疫情防控取得重大战略成果，消费市场已进入“金九银十”消费旺季，随着“六稳”“六保”政策和常态化疫情防控措施持续落实落细，一系列促消费活动和措施深入组织实施，市场人气稳步回升，商业秩序全面恢复，消费潜力不断回补释放，消费回升势头进一步巩固。

(责编：栗翘楚、杨曦)