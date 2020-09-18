商务部：1-8月我国对外投资总体平稳

人民网北京9月18日电 （栗翘楚）商务部9月17日发布数据显示，2020年1-8月，我国对外非金融类直接投资4804.5亿元人民币(折合684.8亿美元)，同比下降2.6%。对外承包工程新签合同额9469.4亿元人民币（折合1349.7亿美元），同比增长7.3%；完成营业额5581.1亿元人民币（折合795.5亿美元），同比下降10.2%。对外劳务合作派出各类劳务人员18.3万人，8月末在外各类劳务人员64.4万人。

商务部新闻发言人高峰表示，今年前8个月我国对外投资主要有以下特点：

一是对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进。1-8月，我国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资118亿美元，同比增长31.5%，占同期总额的17.2%，较上年提升4.8个百分点。对“一带一路”沿线国家新签承包工程合同额729.5亿美元，完成营业额460.2亿美元，分别占同期对外承包工程新签合同额和完成营业额的54%和57.9%。

二是地方企业对外投资有所增长。1-8月，地方企业对外非金融类直接投资492.7亿美元，同比增长5.1%，占同期对外直接投资总额的71.9%。其中，长江经济带沿线省市对外投资220.5亿美元，同比增长13.1%。

三是对外承包工程新签大项目增多。1-8月，新签合同额在5000万美元以上的项目462个，合计1114.5亿美元，占新签合同总额的82.6%，其中上亿美元项目265个，较上年增加7个。

四是部分行业对外承包工程走势良好。1-8月，一般建筑、石油化工、水利建设类项目新签合同额增长较快，其中，一般建筑类新签合同额341.5亿美元，同比增长41.9%；石油化工类新签合同额116.3亿美元，同比增长36.2%；水利建设类新签合同额36.2亿美元，同比增长73.2%。

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