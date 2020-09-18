人民网>>财经

商务部：全国消费促进月已开展消费促进活动1400多场

2020年09月18日09:15  来源：人民网-财经频道
 

人民北京9月18日电 （栗翘楚）2020年全国消费促进月于9月9日启动，国庆、中秋即将到来，作为消费者，在消费促进月期间，能够享受到哪些政策优惠？

在17日举行的商务部例行发布会上，商务部新闻发言人高峰介绍，2020年全国消费促进月活动得到各地方和企业的积极响应，全国各省区市的179个重点城市、10万余家企业积极参与，涉及实体门店和线上商户200多万家。据初步统计，截至9月16日，全国各地已开展了各具特色的消费促进活动1400多场。

此次消费促进月期间，各地和重点企业、金融机构“量身定制”了一系列优惠促销政策，主要集中在五个方面：一是节庆假日专题促销。多家大型电商平台将在中秋节和国庆节期间推出节庆消费券、中秋美食节等促销活动，部分平台还将设立消费扶贫专场促销。二是大规模发放消费券。部分通信运营商将大规模发放5G消费券，多家电商购物和支付平台计划推出百亿消费券和消费补贴。三是银商联手开展惠民活动。中国银联联合地方政府发放10亿元消费券，联合金融机构和品牌商户，配合实施各地政府优惠券营销；一些国内主要商业银行纷纷推出信用卡消费红包等优惠政策。四是发挥平台优势促销。有的电商平台为出口转内销企业提供免费入驻绿色通道，还有很多电商企业通过直播带货、主题专场等多种形式，开展消费扶贫助农、推介老字号产品等促销活动。五是倡导消费新理念。一些重点外卖平台积极宣传推广“小份菜”或开展“食物零浪费”行动，减少食物和食材浪费；部分网约车平台提供个性化出行优惠，促进低碳出行；多家电商企业还将提供补贴，鼓励绿色智能产品以旧换新等等。

高峰表示，中秋、国庆假期期间，各地主要参与企业还将开展1300多场上下游、产供销、内外贸企业广泛参与的促消费活动，包括外贸出口转内销、老字号国潮、农产品扶贫消费，等等，让广大消费者切实享受到优惠和实惠。

(责编：栗翘楚、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

发改委：投资增速逐月回升向好 连续5个月保持正增长　　人民网北京9月16日电（许维娜）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，今年以来，投资增速一度出现大幅下滑情况。1—2月份，投资下降24.5%。2月份以来，按照党中央决策部署，各地方、各部门统筹…【详细】

财经

发改委：蔬菜市场供应有望在短时间内恢复　　人民网北京9月16日电（记者毕磊）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，从8月份数据看，蔬菜价格环比上涨6.4%，主要原因是受强降雨、洪涝等不利天气影响，加之夏秋交替、蔬菜换茬，部分地区出…【详细】

财经

胡润百富《2020中国互联网保险中介服务平台Top10》发布　　2020年9月16日，胡润研究院发布了《2020中国互联网保险中介服务平台Top10》，按照近两年来互联网平台在保险中介领域的市场实力和创新能力，评选出了中国10强互联网保险中介服务平台，腾讯旗下保险代理平台微保位列榜首，蚂蚁集团旗下蚂…【详细】

财经

麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？　　服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】

财经

8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上　　人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved