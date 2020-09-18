商务部：全国消费促进月已开展消费促进活动1400多场

人民北京9月18日电 （栗翘楚）2020年全国消费促进月于9月9日启动，国庆、中秋即将到来，作为消费者，在消费促进月期间，能够享受到哪些政策优惠？

在17日举行的商务部例行发布会上，商务部新闻发言人高峰介绍，2020年全国消费促进月活动得到各地方和企业的积极响应，全国各省区市的179个重点城市、10万余家企业积极参与，涉及实体门店和线上商户200多万家。据初步统计，截至9月16日，全国各地已开展了各具特色的消费促进活动1400多场。

此次消费促进月期间，各地和重点企业、金融机构“量身定制”了一系列优惠促销政策，主要集中在五个方面：一是节庆假日专题促销。多家大型电商平台将在中秋节和国庆节期间推出节庆消费券、中秋美食节等促销活动，部分平台还将设立消费扶贫专场促销。二是大规模发放消费券。部分通信运营商将大规模发放5G消费券，多家电商购物和支付平台计划推出百亿消费券和消费补贴。三是银商联手开展惠民活动。中国银联联合地方政府发放10亿元消费券，联合金融机构和品牌商户，配合实施各地政府优惠券营销；一些国内主要商业银行纷纷推出信用卡消费红包等优惠政策。四是发挥平台优势促销。有的电商平台为出口转内销企业提供免费入驻绿色通道，还有很多电商企业通过直播带货、主题专场等多种形式，开展消费扶贫助农、推介老字号产品等促销活动。五是倡导消费新理念。一些重点外卖平台积极宣传推广“小份菜”或开展“食物零浪费”行动，减少食物和食材浪费；部分网约车平台提供个性化出行优惠，促进低碳出行；多家电商企业还将提供补贴，鼓励绿色智能产品以旧换新等等。

高峰表示，中秋、国庆假期期间，各地主要参与企业还将开展1300多场上下游、产供销、内外贸企业广泛参与的促消费活动，包括外贸出口转内销、老字号国潮、农产品扶贫消费，等等，让广大消费者切实享受到优惠和实惠。

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