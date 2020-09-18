商务部：全国消费促进月首周实现开门红

人民网北京9月18日电 （栗翘楚）为深入贯彻落实党中央、国务院重要决策部署，商务部、中央广电总台于9月9日-10月8日期间共同组织开展2020年全国消费促进月活动。记者从商务部获悉，活动首周（9月9日-9月15日），我国消费市场活跃度加快恢复，各行业经营指标稳步回升，居民消费意愿明显增强，前期受抑需求持续释放，疫情因素对市场发展的不利影响进一步减弱，“百城万企促消费”活动实现开门红。第三方支付平台监测分析结果显示，活动首周全国商品消费和服务消费总额9800多亿元，环比增长8.1%。

一是商品消费回补成效明显。第三方支付平台监测分析结果显示，首周全国商品消费总额达6200多亿元，环比增长12.7%。商务部监测的重点参与企业销售总额环比增长5.8%，销售水平恢复至上年同期9成以上，38.9%的企业销售额实现同比正增长。其中，消费促进月活动直接拉动商品销售额增长16.4亿元，占商品销售总额的16.5%。80.6%的监测企业表示，促消费活动对食品类、衣着服饰类和日用品类商品销售额增长起到较大推动作用。中国汽车流通协会监测数据显示，活动首周全国乘用车零售量为29.8万辆，同比增长38.6%，环比增长40.1%，有望推动9月份社会消费零售总额增速进一步加快。

二是网络零售渠道贡献突出。重点电商平台监测数据显示，活动首周全国实物商品网上零售额环比增长22.7%。其中，升级类商品销售额环比增长19.4%；进口商品销售额环比增长28.4%，高于整体增速5.7个百分点。18类商品中有16类实现两位数增长，其中化妆品、服饰鞋帽、粮油食品增长最快，环比分别增长32.1%、28.6%和26.9%。第三方支付平台监测分析结果显示，首周全国线上消费规模达3500多亿元，环比增长16.4%，其中消费券核销总额1600万元，带动商品销售额增长1.03亿元。

三是实体业态经营全面回暖。据有关专业机构监测60余类线下实体零售业商户销售总额同比增长2.8%。活动首周，参与活动的12家行业协会推荐的20家重点大型内贸流通企业实现销售总额32.8亿元，环比增长44.5%，其中有3家企业销售额环比增长超过50%，另有6家企业销售额实现了同比正增长。活动首周全国购物中心平均客流量达1.54万人次；整体客流回暖率（本周客流与无疫情情况下预期客流之比）达到83.3%，环比提高0.9%。从商务部监测的重点参与企业情况看，97.1%的企业认为本次活动提振了发展信心和预期，促进了营业收入增长。

四是受抑服务需求集中释放。活动首周，据有关专业机构监测9类线下居民服务业商户销售总额同比增长34.4%。商务部监测的重点参与企业服务业态销售总额环比增长3.7%，其中购物中心服务业态销售额环比增长7%；餐饮企业营业额环比增长1.5%。消费促进月活动直接拉动餐饮营业额增长2209万元，占餐饮营业收入的9.4%。第三方支付平台监测分析结果显示，首周全国服务消费规模近3600多亿元，环比增长1.4%。

五是各地活动丰富多彩。活动首周，超过一半的省区市开展商旅文融合、“千品万店”美食荟、“老字号”嘉年华、步行街出口转内销等重点活动。山西、陕西、青海、甘肃、黑龙江等18个地区开展了消费券发放工作，山西“晋情来消费”主题促消费系列活动将发放消费券5亿元。内蒙古、江苏、湖南、宁夏、重庆等9个地区有政府领导参与了直播带货活动。全国共有21个地区建立了政府部门联动工作机制，江苏推出25条配套政策举措，北京建立消费季联席会议机制。

(责编：栗翘楚、孙阳)