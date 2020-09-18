原标题：160万网友围观象山开渔节直播，快手“云开渔”模式助推地方文旅产业升级

“大家现在看到参与祭酒环节的渔民都是光着膀子的，这是因为渔民出海打渔时很容易被风浪打湿衣服，所以就直接不穿上衣了，这也是渔民豪迈性格的一个体现。另外，渔民下装一般会穿着龙裤，这种裤子裤管肥大，在脚腕处捆扎起来，海风一吹，形似两只大灯笼，又名‘灯笼裤’……”9月16日上午，浙江电视台经济生活频道知名主持人、评论员舒中胜在快手直播间为大家现场讲解了第二十三届中国（象山）开渔节开幕仪式的盛况。

当天9:00开始，在悠扬的升帆号、迎风猎猎的黄色祭海祈福旗帜以及顷刻飞起的七彩礼宾花的伴随下，快手正式开启“2020中国农民丰收节系列活动——第二十三届中国（象山）开渔节”开幕仪式的独家直播。据悉，这也是创办于1998年的中国（象山）开渔节，首次联合快手推出“云开渔”创新模式。

今年，为了全方位展示开渔节这一年度盛宴，快手重磅推出时长3个半小时的多链路大型直播，著名主持人李鑫、新闻资讯主持人葛六一、快手电商达人蒙安、歌手王亚飞、内蒙古广电主持人岩清等多位快手主播同时上阵，分别在祭海仪式、开船仪式现场，以及渔政海事船和海事码头、气象站观景台、东门渔村、象山影视城、石浦古城等多地点、多角度，全景展示开渔节盛况和象山当地丰富的旅游文化资源。

与此同时，更有国家一级演员、制作人、主持人周炜与多位主持人、歌手在直播中进行连麦互动。此外，象山县农业农村局、象山县委宣传部等当地相关部门的领导也相继亮相快手直播间，为广大网友详细介绍开渔节的悠久历史和文化特色。浙江经视官方快手账号“浙样红TV”也在快手全程直播了开渔节特别节目。

此次多链路直播共吸引超过160万用户观看，获得56万次点赞，快手以“明星+主持人+网红大V”多层面覆盖南北方用户，并以深度体验+本地采访的方式多层次打通对象山开渔节品牌IP的宣推。

通过快手的直播镜头，广大网友首先观看到的就是本次开渔节最重要的两大主题活动之一——庄严肃穆、隆重盛大的祭海仪式，主祭人恭读祭文，全体祭海人员向大海行礼三鞠躬，渔家汉子双手托起酒碗并面对大海高声喊诵“一敬酒，风平浪静；再敬酒，出入平安；三敬酒，鱼虾满仓”，渔姑渔嫂向大海行跪拜礼，祭祀渔民高擎巨大高香、抬着五色果实走向祭台等仪式环节，让直播间的网友们第一次充分感受到了祭海活动背后祈求平安丰收、爱护海洋、保护生态的深远内涵。

其后，网友们更是在直播中看到了千舟竞发石浦港的盛大开船仪式。镜头中，石浦港内彩旗猎猎，2000多艘大马力钢质渔轮整装待发，渔港堤岸上人山人海，而当开船的锣鼓敲响后，千舟竞发，汽笛齐鸣，角号震耳，鞭炮声喧天，渔船首尾相接、劈波斩浪驶向大海深处，场面蔚为壮观，十里渔港也顿时成了欢乐的海洋。

为了全景展示开船仪式盛况，葛六一还在渔政船上带大家在海上近距离观看渔船出海盛况，体验一艘艘渔船驶过时浪花飞溅、大浪扑面的震撼感。

活动现场声势浩大，直播间同样热闹非凡。大量内陆、北方等地的观众都是通过此次的快手直播第一次知道象山开渔节这一大型海洋庆典活动，并被开船仪式上2000多艘船共同出海的壮观景象所震撼，更有众多网友纷纷在直播间留言，表示要去象山吃海鲜、看美景。

通过此次开渔节直播活动不难看出，快手依托“短视频+直播”模式优势，与象山当地政府部门进行深入合作，结合开渔节这一优质IP，将象山的传播声量推广至全国，迅速扩大了象山对外知名度和影响力，在城市宣发、旅游推广等多维度赋能象山城镇发展，助力当地文旅产业全面升级。

目前，快手日活跃用户超过3亿，平台上有近200亿条海量视频，已成为全国各地进行旅游资源推广、打造优质旅游IP、实现商业变现的主阵地，持续赋能地方经济发展以及景区、机构、行业从业者、内容创作者等旅游产业链各端参与者，不断赋能地方经济发展和形象宣传提升。同时，通过合作，快手也在不断推出各地特色文旅项目，进一步丰富平台的内容生态，触达社会生活的方方面面，为用户提供更高质、更多元的新鲜内容。（郑梓）

(责编：毕磊、夏晓伦)