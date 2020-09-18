快手签约辽宁广电 媒体融合助推产业升级

9月16日,快手科技与辽宁广播电视集团(台)签署协议,双方将在宣传区域经济社会发展成就、媒体MCN建设、大小屏融合创新等方面全方位战略合作。同时,快手与辽宁广电合作的首个重点项目《厉害了!老铁》正式启动。
北京快手科技有限公司副总裁余敬中致辞
助力、服务主流媒体的融合发展,是快手媒体合作坚定不变的方向。今年快手发布了快UP融媒计划2.0版本,仍是从内容运营精细化、商业化两个方面提升服务媒体融合的水平,重点支持原创、优质、首发甚至独家的内容。重点打造有品牌影响力的栏目化、个人化可商业变现的IP和大小屏融合项目。简单搬运、跟风炒作以及低质、没有时效的内容,不再有流量扶持。
辽宁广播电视集团(台)台长曲福丛致辞
辽宁广播电视集团(台)一直努力实现从传统的广电媒体向全媒体转变升级。此次合作协议签订后,快手科技将与辽宁广播电视台一道,依托双方的人才、内容、资源、渠道等优势,在媒体MCN建设、主流网红孵化、电商及商业化等领域建立深入、广泛的合作关系,共同建立5G直播基地、短视频人才孵化基地等机构, 全面宣传辽宁经济社会发展成就,服务辽宁广电媒体融合发展。
快手科技执行副总编辑王兴义与辽宁广播电视集团(台)副台长韩冰签约
同时,辽宁广播电视集团(台)与快手科技战略合作的首个重点项目《厉害了!老铁》正式启动,这是快手与省级卫视联合打造的首档励志素人真人秀节目。该节目以融为理念,以合为形态,大屏小屏互动。旨在放大各平台优势,共同创造新场景、新产品、新方向。节目充分运用直播的手段,深入实地助农扶商,推动从“网红流量”到“网红经济”的跨越。节目将在辽宁卫视“920”黄金档播出,并于快手、北斗融媒同步上线。
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