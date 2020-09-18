电商热点：禁止大数据杀熟 电商发展活力足

人民网北京9月18日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：8月份广东跨境电商进出口增长145.1%；人社部拟规定：网络招聘不得含有性别等歧视性内容；2019年全球网络安全产业规模达1244.01亿美元；文化和旅游部最新公布的《在线旅游经营服务管理暂行规定》将于今年10月1日起正式施行。

1、8月份广东跨境电商进出口增长145.1%

9月16日据广东海关总署数据，今年1-8月广东外贸进出口4.39万亿元人民币，同比去年下降3.2%，占同期我国外贸进出口总值的21.9%。8月，广东外贸进出口6532.5亿元，增长3.5%，已连续3个月实现正增长。其中，8月份跨境电商进出口219.6亿元，增长145.1%。广东跨境电商规模达到了全国的60%，目前全省一共有13个跨境电商综试区，数量位居全国第一。

2、人社部拟规定：网络招聘不得含有性别等歧视性内容

人社部17日发布《网络招聘服务管理规定(征求意见稿)》，意见稿提到，网络招聘服务机构应当对提供的网络招聘服务收费实行明码标价，公布其服务项目、服务内容、计费方式、收费标准、收费对象等内容。网络招聘服务机构不得向劳动者收取押金，不得以欺诈、暴力、胁迫或者其他不正当手段，牟取不正当利益。

3、淘宝直播村播日：超1万新农人主播直播售卖家乡好货

每月15号为淘宝直播村播日，9月15日，淘宝直播、阿里巴巴脱贫基金，继续响应共青团中央宣传部“人人1小时——世界在眼前改变”的公益号召。淘宝直播有1万多新农人主播直播售卖家乡好货。数据显示，在丰收节期间开展的淘宝直播新农人主播大赛，已经有超过1万名主播报名参加，淘宝农人主播的总数突破10万。

农民变身主播 助力脱贫致富（来源：人民图片）

4、2019年全球网络安全产业规模达1244.01亿美元

中国信息通信研究院发布《中国网络安全产业白皮书（2020年）》。其中提到，全球网络安全产业规模增长放缓，2019年全球网络安全产业规模达1244.01亿美元，同比增长9.11%。

5、芒果TV主体公司成立电子商务公司

天眼查数据显示，近日，小芒电子商务有限责任公司成立，其股东及发起人为芒果TV的运营主体“湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司”，持股100%。资料显示，该公司注册资本为5000万元人民币，法定代表人是蔡怀军，经营范围包括电子商务平台的开发建设、经济与商务咨询服务、企业管理咨询服务、大型活动组织策划服务、家用电器及电子产品、一类医疗器械、二类医疗器械、广告制作、影视发行等。

6、阿里保密三年项目：新制造一号工程“犀牛智造”正式亮相

阿里巴巴打造的全球首个新制造平台——犀牛智造近日正式亮相。同日，阿里新制造“一号工程”犀牛智造工厂也在杭州正式投产。据官方介绍称，阿里巴巴将新制造的探索首先放在服装行业，犀牛智造是专门为中小企业服务的数字化智能化制造平台，大量应用云计算、IoT、人工智能技术，其团队成员80%为工程师。

7、快手电商8月订单量超5亿单

9月16日，快手电商宣布2020年8月快手电商订单量超5亿单。过去12个月，快手电商累计订单总量仅次于淘宝天猫、京东、拼多多，成为电商行业第四极，并且仍在快速增长。与此同时，快手电商近日正式启动116招商计划。届时将有巨额流量、亿级现金补贴以及红包玩法，重点扶持优质中腰部主播商家涨粉与销售成长。

8、腾讯看点直播推出“重力播”计划

腾讯看点直播近日发布了“重力播”计划，该计划将在加大公域流量供给的同时，提升私域流量的裂变转化能力，打造一万个月收入过万元的商家或主播，一百个年销售超千万元的机构商家。看点直播面向商家服务、电商培训、直播代运营、MCN、供应链5类服务商推出蓝V返佣、2亿+流量扶持、机构GMV抽成、多层级品牌背书和现金补贴5项赋能政策。此外，针对产业带基地，看点直播还推出分佣、红人打造、专属运营活动打造、战略合作4项扶持内容。

9、京东图书推出11.11作战计划

9月15日，京东图书在线上召开2020年图书宣讲大会，以迎战11.11为主旨，为数百家合作伙伴分享了作战计划——通过“文化出圈”的整体营销布局，从流量MAX、多点爆发、兴趣矩阵、强势主导等4个战略方向，为厂商关心的流量、销售、内容、品牌等方面的问题提出全面的备战指南；同时还推出了周年庆、京东文学盛典及超级品类日等，与合作伙伴携手引爆11.11。

10、西双版纳州与拼多多达成战略合作

近日，西双版纳州与拼多多达成战略合作，拼多多将通过此次与西双版纳政府的签约，在农产品上行、农村新型电商人才培训、特色农产品品牌打造、智慧农业发展等领域，帮助西双版纳州产业升级。

【媒体观察】

1、人民日报：电商发展驶入快车道

过去9年，我国电商交易规模的年均复合增速达25%。新冠肺炎疫情防控期间，电商不仅实现了逆势增长，还在保障民生中发挥了重要作用。强大的技术能力、完善的供应链体系、充足的配送队伍，让电商在疫情防控期间保障民生“冲得上”；减少中间环节，更好地降低流通综合成本，贴合消费需求，提升购物体验，让电商“卖得好”；信息流、物流高效统一，全渠道、全链路融合升级，让电商“送得快”；直播带货、反向定制等电商新业态、新模式、新场景纷纷兴起，进一步激发消费潜力，让电商“活力足”。

2、经济日报：电商直播产业链现状调查——多数主播挣不到钱

在由平台、MCN、商家和主播组成的直播带货生态链上，马太效应正逐步显现。一些头部主播基本掌控了超过80%的流量，而其他绝大多数主播只能去争夺剩下的20%。虽然说头部主播能够为产品背书，但其也会对厂家征收更高佣金、要求更低价格，实际上商家并没有获利太多。

【监督台】

大数据杀熟行为10月1日起明令禁止

文化和旅游部最新公布的《在线旅游经营服务管理暂行规定》将于今年10月1日起正式施行。规定明确了，在线旅游经营者不得滥用大数据分析等技术手段，侵犯旅游者合法权益。律师：“根据消费者权益保护法，如果对客户实施了价格欺诈，客户可以主张3倍赔偿，最少也是500元的赔偿 。”

(责编：毕磊、夏晓伦)