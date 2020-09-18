《中国国际商事仲裁年度报告（2019-2020）》发布

人民网北京9月18日电 （孙阳）《中国国际商事仲裁年度报告（2019-2020）》9月18日由中国国际经济贸易仲裁委员会发布。自2015年起，该报告已连续发布五年。此次发布的年度报告覆盖了2019年至2020年6月的案例和数据，除前言和年度小结外，包括《股权转让仲裁实践特别观察》、《建设工程法律与仲裁实践的热点问题》等五个章节。

中国国际贸易仲裁委员会副主任王承杰在报告发布会上表示，本年度报告的撰写过程中，正值全球暴发新冠疫情，面对新冠疫情带来前所未有的全球性挑战，全面加强国际团结与协作，化危为机，创造国际商事争议解决发展的新突破，也是世界各国的切实需求。

本年度报告的一大成果亮点为，股权转让和建设工程争议中的法律与仲裁实践重点问题成为中国国际商事仲裁发展的特别观察。对此，王承杰指出，在《建设工程法律与仲裁实践的热点问题》一章中，针对新冠疫情影响下建设工程领域可能出现的纠纷，以及仲裁实践中如何积极应对等问题，报告及时提出了对策和建议意见。

近年来，我国建设工程企业积极拓展海外业务，成为国际工程项目中一支重要力量。结合新冠疫情在全球蔓延，年度报告特别聚焦建设工程领域的仲裁争议解决，专章研究了建设工程法律与仲裁实践的热点问题，并提出在合同条款及适用法律层面的救济方式和应对建议。如报告有针对性地向中国海外工程承包商提出包括“在知悉新冠疫情造成履约障碍后，应及时通知业主，并及时采取减损措施，防止损失扩大；区分履行不能与履约困难，对新冠疫情对项目的影响进行客观评估，并对建设工程合同与适用法进行深入研究，确定可适用的救济途径；在保险层面，如承包商投保的项目可以涵盖新冠疫情影响造成的损失，需在保险合同规定的理赔时限内向保险公司提出理赔，并做好理赔所需的证据资料收集和保管工作”等五项建议，以帮助中国海外承包商防范、化解疫情带来的法律风险。

我国国际商事仲裁事业始于1956年，已有64年发展历程，作为中国最具代表性的国际性常设仲裁机构，中国国际经济贸易仲裁委员会在受理案件总数、案涉标的总额、当事人法域的广泛性和仲裁裁决的国际公信力等方面已跻身国际仲裁机构前列。

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