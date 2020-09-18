苏宁易购与恩施洞下槽村建立“拼购村”合作

洞下槽村位于湖北省恩施市白杨坪镇西南部，距离恩施州城22公里，该村地处武陵山区腹地，终年云雾缭绕，是有名的产茶圣地。因为环境优美，生态环境无污染，风景秀丽，被评为“湖北省绿色示范乡村”和“恩施市十佳美丽乡村”。近年来，洞下槽村依托当地特色农产业，扩大茶叶、果蔬等特色产业深加工，结合自然环境打荆楚特色农家乐旅游，坚持走文旅娱相互融合的特色道路，不断持续带动百姓增收致富。

“恩施玉露采用头春头芽制作，一年一采，稀赏如金。富含硒元素，常饮对健康有好处。马上中秋节到了，送礼自留都不错，全国的宝宝们赶紧踊跃下单吧！”这是苏宁直播间洞下槽村主播的热忱推介，据悉，恩施玉露茶叶曾获得“中国十大富硒品牌”，村里的大宝坪茶园基地被认定为“中国茶叶学会茶叶科技示范基地”。截至2020年，全村累计发展茶叶1.1万亩，可采摘面积8500亩，年产鲜茶250万斤。除了恩施玉露，还有富硒乌龙茶、红茶等天然茶叶，以及富硒土豆、恩施糍粑、腊肉香肠、酸洋河、榨广椒等特产。

苏宁易购宜昌公司总经理杨衡表示，洞下槽村有好山、好水，还有好产品。但怎样把这些好产品快速买到全国，是当地急需要解决的问题。在这方面，苏宁提供产业链上的全套支持。在洞下槽村，我们设立拼购基地，再通过直播带货方式，帮助其打开产品销售渠道，这样老百姓收入也提高了。

据了解，苏宁易购与洞下槽村达成“拼购村”建设合作意向，拼购村模式打破了传统经销商链条，从产品生产端直达销售端，减少中间环节。这样，更多的利益将直接给到下沉市场的农户，实现增收。“销售不需要担心。”当地茶农表示，通过茶叶种植和电商销售，原来每年收入几千元的贫困户早已脱贫致富，收入超过十几万元，翻了十几倍。

杨衡介绍说，不只是洞下槽村，苏宁与恩施以及湖北省多个区域的很多特色村庄早已建立了深入广泛的合作。在恩施，苏宁落户第一个拼基地，打造了“宣恩富硒大豆拼购村”，宣恩大豆一天的订单就能达到10万单；在荆州，苏宁拼购建立了小龙虾合作基地，同步打造荆州小龙虾、荆州鱼糕、洪湖莲子、莲藕等荆州特色农产品的产地直采基地；在宜昌秭归，苏宁成立了天池垭村脐橙拼购村，疫情后期，商户通过直播带货一天最多收到超过四万余单的销售量，创造了非常可观的收入。（牛广文）

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