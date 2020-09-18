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人民网全方位报道奉贤美奉贤强

“美好奉贤”阅读量407.2万，视频访问量超1230万

凌姗珊

2020年09月18日16:15  来源：奉贤报
 
原标题：人民网全方位报道奉贤美奉贤强

　　

　　本报讯 （记者 凌姗珊） 这几天，如果你点开微博会发现，人民网微博，有一个“美好奉贤”讨论话题，话题阅读量达407.2万，而发布的“无人驾驶”“教师节”“航拍奉贤”等原创视频，初步统计访问量超过1230万；而在抖音平台，人民网抖音号发布的“教师节手绘奖状”短视频，得到新华网等多家媒体转发。

　　原来，人民网正在举办“走近奉贤”系列报道活动，全媒体平台全方位连续推出奉贤系列报道。据了解，人民网一行于9月9日来到奉贤，在奉贤进行了为期三天的实地采风，并与奉贤区相关部门，展开进一步宣传人民优选直播大赛奉贤专题推广工作。

　　在采风期间，人民网记者先后走访了东方美谷以及未来空间相关产业园区、九棵树未来艺术中心、区行政服务中心、区规划资源展示馆、城运中心、术界文创园、南桥镇社区卫生中心、爱企谷、青村镇吴房村、南桥镇杨王村等点位，（下转3版）　　（上接1版）区发改委主任谭士军等还接受了人民网专访。通过实地调研，人民网记者对奉贤区经济发展、艺术人文、营商环境、民生保障、乡村振兴等领域有了初步了解。

　　据了解，活动期间，人民网记者借由人民网全媒体平台优势，先后发布多篇原创稿件。例如：文字报道《上海奉贤直播电商基地：推动行业良性发展 建设“双真”示范园》《上海奉贤健康服务进社区：“家庭医生，老嗲额！”》《奉贤风味十二时辰》《上海奉贤：“一网通办”实现让数据多跑路、让群众少跑腿》《我们在奉贤！9个人的“奉贤故事”》等稿件得到今日头条、全国党媒信息公共平台、微头条、腾讯新闻、新浪等多家平台转发关注，其中《我们在奉贤！9个人的“奉贤故事”》推送至人民网首页特别推荐区；《贫困村成了网红村》《杜绝浪费看“家风家训”怎么传承》等稿件得到今日头条、腾讯新闻、新浪等平台转发关注。

　　后期，人民网报道团队还将陆续发布采访素材，同时制作PC端和手机端适配的网络专题，将前期发布的好内容归总到专题页面，实现“跳出奉贤看奉贤，跳出上海看奉贤”，站在更高的层面去认识和宣传奉贤。

(责编：杨曦、孙阳)
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