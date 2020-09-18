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海尔净水推出“矿泉水净水机”

2020年09月18日16:29  来源：人民网-财经频道
 

　　9月17日，海尔净水推出行业首款“矿泉水净水机”---卡萨帝物联网净水机云鲸“矿泉活水”系列。据海尔净水介绍，与以往传统的反渗透净水机不同，卡萨帝云鲸“矿泉活水”系列净水机，可以模拟天然矿泉水形成过程，让饮用水成为富锶矿泉水，意味着用户在家足不出户就可以天天饮用“矿泉水”。

　　锶是人体不可缺少的一种微量元素。据世界卫生组织关于饮用水中锶的研究资料显示，美国成年人每天锶的暴露量为3.3mg/天，其中饮用水贡献的锶就高达2mg/天。从全球范围来看，健康水是居民饮水的普遍趋势，而中国由于各地区水质不同，70%的用户使用普通反渗透净水机的“安全水”，过滤掉有害物质的同时，也把人体健康成长所需的矿物质全部滤除，难免导致人体饮水缺乏微量元素。

　　海尔净水相关负责人表示，卡萨帝物联网净水机云鲸“矿泉活水”系列，作为“富锶矿泉”健康水解决方案，通过全新升级的“专利SPEED4.0高精度反渗透科技”，不仅能高精度过滤水中病毒、细菌、重金属、抗生素等有害杂质，还能根据老年、儿童、孕妇等特殊人群的需要，生成“富锶矿泉水”。云鲸“矿泉活水”系列净水机的滤芯取材于广西巴马长寿村天然岩石，通过PCC改性技术与微量元素配比技术，模拟天然矿泉水形成过程，让饮用水中富含锶等矿物质，完美再现“矿泉活水”，在补充水分的同时满足身体对矿物质的综合需求。　　

　　随着健康水理念的快速普及，用户的消费初衷已从获取干净水，进化为根据用户需求按需定制衣物洗护、美容护肤、舒适洗浴、洁净果蔬、烹饪直饮、冲泡茶饮、母婴喂养等全场景饮用水方案，而在饮用水方案的使用过程中，不清楚更换何种滤芯、在哪购买，以及因滤芯更换不及时导致水质污染等，也为用户埋下不少的健康隐患。

　　此次，海尔净水将“健康水”理念延伸到全流程服务中，而卡萨帝物联网净水机云鲸“矿泉活水”系列也搭载“物联网支付”功能，在获得用户授权的情况下，提供“3大主动服务”——主动感知用户需求、主动定制场景方案、主动物联网支付。也就是说，未来物联网净水机就是家中的“健康饮用水管家”，用户的饮、烹、洗、漱、洁、护等全场景饮用水需求，都能由其感知后提供主动定制服务，且能自动下单定制方案直达家门口免除用户决策困扰，提供全流程无缝智慧体验，彻底解决用户因为滤芯更换的后顾之忧。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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